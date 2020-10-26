Весна восени? У Києві на фото потрапила природна аномалія

Жителі Києва помітили в центрі столиці квітучі каштани
У Києві жителі помітили чергову природну аномалію. Надворі жовтень, а в центрі столиці на всю цвітуть каштани. Незважаючи на те, що під деревами вже лежать плоди каштана, на гілках видніються красиві квіти.
Фотографії природної аномалії опублікувала на сторінці в Facebook Ольга Шевельова.
"Каштани на Хрещатику. Сьогодні", - підписала вона знімки.
В Києві восени цвітуть каштани (фото: facebook.com/sorrel.olga)
В коментарях українці відзначили, що все це відбувається через глобальне потепління.
Відзначимо, що також квітучі каштани помітили в Голосіївському районі столиці. Знімки дерев опублікувала у соцмережі Олена Жукова.
В Києві цвітуть каштани (фото: facebook.com/olena.vlad.zhukova)
Як ми писали раніше, на популярному українському курорті в Запорізькій області зафіксували рідкісну природну аномалію. У Бердянську у вересні почали цвісти плодові дерева.
Також ми писали, що кліматолог пояснила причину природних аномалій в Україні.