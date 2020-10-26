Весна осенью? В Киеве на фото попала природная аномалия

Жители Киева заметили в центре столицы цветущие каштаны
В Киеве жители заметили очередную природную аномалию. На улице октябрь, а в центре столицы во всю цветут каштаны. Несмотря на то, что под деревьями уже лежат плоды каштана, на ветках виднеются красивейшие цветы.
Фотографии природной аномалии опубликовала на странице в Facebook Ольга Шевелева.
"Каштаны на Крещатике. Сегодня", - подписала она снимки.
В Киеве осенью цветут каштаны (фото: facebook.com/sorrel.olga)
В комментариях украинцы отметили, что все это происходит из-за глобального потепления.
Отметим, что также цветущие каштаны заметили в Голосеевском районе столицы. Снимки деревьев опубликовала в соцсети Елена Жукова.
В Киеве цветут каштаны (фото: facebook.com/olena.vlad.zhukova)
Как мы писали ранее, на популярном украинском курорте в Запорожской области зафиксировали редкую природную аномалию. В Бердянске в сентябре начали цвести плодовые деревья.
Также мы писали, что климатолог объяснила причину природных аномалий в Украине.