Весна буде дивувати з першого дня: де буде гарна погода (карта)

Погода в Україні в неділю, 1 березня, буде теплою і сонячною: денна температура місцями підвищиться до +12 градусів. Також очікується ясне небо, але опади будуть тільки в деяких західних областях.

Погода у березні продовжить тенденцію теплого лютого, а справжнє тепло прийде вже з першого дня весни. По всій країні в неділю очікується потепління до +7... +12 градусів. Найпрохолодніше, але також тепло, буде в північних і східних областях – від +7 до +9 градусів. Найтепліше буде в приморських регіонах, де очікується потепління до +9... +12 градусів.

При цьому в Закарпатській, Львівській і Волинській областях очікуються незначні опади протягом дня і хмарна погода. Хмарність синоптики прогнозують і в Києві. У столиці 1 березня термометри покажуть +8... +10 градусів.

Незважаючи на прихід весни, в нічний час на території всієї країни очікуються заморозки -3... +1 градуси.

Погода в Україні 1 березня (скріншот: meteo.gov.ua)

До речі, народні синоптики кажуть, що перші два місяці весни в цілому будуть холодними, а тепло прийде лише в травні. При цьому синоптик Володимир Деркач прогнозує навіть денної мінус на початку березня, а Леонід Деркач і зовсім - люті морози в перший весняний місяць, холодний квітень, а в травні - засуху.

Також РБК-Україна писало, що в Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин.