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У Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 09:46
У Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У горах оголошено 3 рівень небезпеки

У суботу, 29 лютого, у Карпатах збережеться значний рівень сніголавинної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні у високогір’ї Закарпатської області утримається висока ймовірність сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Як писало РБК-Україна, висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищила півтора метра. Так, на сніголавинній станції Пожижевська вранці 24 лютого висота снігового покриву становила 154 сантиметри, а на Драгобраті було зафіксовано висоту снігового покриву 138 сантиметрів.

Нагадаємо, 21 лютого на норвезькому архіпелазі Шпіцберген сталося сходження снігової лавини поблизу льодовика. Під лавиною опинилися двоє громадян Німеччини, які брали участь у турі, організованому російською фірмою Arctic Travel Company Grumant. Туристи не вижили.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах рятувальники відшукали групу заблукалих туристів. Рятувальники супроводили туристів до підніжжя гори. До пошуку туристів були залучені 29 співробітників ДСНС.

У Карпатах можливе сходження снігових лавин Синоптики попередили про сильний вітер та лавинну небезпеку у Карпатах
Новини України Карпатылавина
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