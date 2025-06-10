Покупать все подряд? Андре Тан назвал 5 привычек, которые убивают ваш стиль

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал про пять привычек, которые могут испортить ваш стиль.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста.

1 привычка - покупать все подряд

Одна из самых распространенных и в то же время самых вредных привычек, которые портят ваш стиль, - это покупать все подряд. На первый взгляд может показаться, что чем больше одежды, тем лучше, но на самом деле это приводит к хаосу в гардеробе и отсутствии настоящего стиля.

Вы можете иметь сотни вещей, но постоянно чувствовать, что вам нечего одеть. Это происходит потому, что большинство этих вещей покупаются импульсивно, не соответствуют вашему стилю жизни или не сочетаются между собой.

"Если в твоем шкафу - хаос, создать образ очень сложно. Вместо импульсивных покупок подумай, с чем ты это будешь носить. Лучше иметь меньше вещей, но чтобы они сочетались один с другим", - подчеркнул Тан.

Андре Тан назвал привычки, которые портят стиль (фото: instagram.com/andre_tan_official)

2 привычка - бояться базовых вещей

Вторая распространенная привычка, которая мешает развивать красивый и функциональный стиль - это боязнь базовых вещей. На первый взгляд, может показаться, что базовые вещи скучны, неинтересны или слишком просты, и потому люди сознательно их избегают, предпочитая яркие, трендовые или уникальные элементы гардероба.

"Кто-то думает, что база - это очень-очень нудно. Но именно она держит стиль на плаву", - отметил Тан.

По словам стилиста, в вашем гардеробе точно должны быть качественная белая футболка, прямые джинсы, рубашка.

Тан назвал привычки, которые портят стиль (фото: instagram.com/andre_tan_official)

3 привычка - игнорировать аксессуары

Третья привычка, заметно снижающая ваш стиль, - это игнорирование аксессуаров. Многие рассматривают аксессуары как второстепенные детали или избыточность, сосредотачиваясь исключительно на одежде.

Однако именно аксессуары являются "секретным ингредиентом", который может превратить обычный образ в завершенный, интересный и уникальный.

"Образ без деталей, як блюдо без специй. Один акцент и весь лук, как говорят, заиграл. Это могут быть серьги, платок, ремень или даже яркий маникюр", - подчеркнул Андре Тан.

Андре Тан назвал привычки, которые портят стиль (фото: instagram.com/andre_tan_official)

4 привычка - хвататься за каждый тренд

В современном мире, где мода меняется с молниеносной скоростью благодаря социальным сетям, очень легко поддаться искушению купить все, что сейчас на пике популярности. Однако постоянная погоня за трендами не только опустошает кошелек, но и мешает формированию продуманного стиля.

Постоянное добавление новых, часто несовместимых трендовых вещей разрушает идею капсульного гардероба, где все элементы должны гармонично сочетаться.

Кроме того, погоня за трендами - это дорого. Вы постоянно приобретаете новые вещи, которые, возможно, не сочетаются с тем, что у вас уже есть, и не всегда соответствуют вашему образу жизни или фигуре.

Дизайнер назвал привычки, которые портят стиль (фото: instagram.com/andre_tan_official)

5 привычка - постоянно носить одно и то же

Пятая привычка, которая может помешать развитию вашего стиля, - это постоянное ношение одних и тех же вещей или комбинаций, даже если ваш гардероб полон другой одежды.

Эта привычка может показаться безвредной, ведь "что удобно, то и хорошо", но она ограничивает ваши возможности в самовыражении и делает ваш образ предсказуемым и даже скучным.

Андре Тан назвал привычки, которые портят стиль (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Постоянно одевать черное худи и любимые джинсы - это комфортно, удобно, но очень нудно. Попробуйте хотя бы раз в неделю новую комбинацию вещей", - подытожил Тан.