Как носить шорты летом 2025: бывшая Остапчука раскрыла секрет модного образа

Джинсовые шорты остаются одним из ключевых элементов летнего гардероба. В этом сезоне их сочетают с модными акцентами - грубой обувью, аксессуарами с бахромой и легкими шелковыми накидками. Такой микс создает стильный, дерзкий и при этом расслабленный образ, который идеально подойдет для жарких летних дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем джинсовые шорты носит бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк.

С чем носить джинсовые шорты летом 2025

Кристина Горняк показала стильный образ, где главным элементом являются короткие шорты из денима. Отметим, что джинсовые шорты - это классический элемент летнего гардероба.

Она выбрала шорты светлого оттенка с потертостями и рваными элементами, что является распространенным и устойчивым трендом в дениме.

Кристина Горняк задает тренды (фото: instagram.com/kristygor)

Дополнить шорты бывшая жена шоумена решила обтягивающей майкой коричневого оттенка с интересной драпировкой спереди.

Также она продемонстрировала, что носить такие шорты можно и с другим верхом. В качестве него она выбрала коричневый купальник с асимметрическими вырезами. Такой образ она дополнила длинной накидкой-халатом в тон к верху, чтобы создать многослойный лук.

Шелковый халат вносит элемент расслабленного гламура, делая общий вид непринужденным, но в то же время изящным.

Второй образ с шортами (фото: instagram.com/kristygor)

Дополнить лук с короткими шортами Кристина Горняк решила байкерскими сапогами или, как их еще называют, мотоциклетными. Она подобрала обувь светло-коричневого оттенка с черной подошвой и широким голенищем.

Отметим, что их изготавливают из толстой кожи или замши, они имеют прямой силуэт носка и ровный каблук, высота их в среднем достигает середины голени, часто украшены пряжками и заклепками. Их можно носить как с мини-юбками, так и с мешковатыми джинсами, а также женственными платьями.

Особое внимание блогерша уделила аксессуарам: стильный лук она дополнила замшевой сумкой с бахромой, солнцезащитными очками, классическими часами и браслетом.

Модный образ Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Стиль Кристины Горняк - бохо-шик с элементами вестерна

Отметим, что образ Кристины с шортами дополнен стильными акцентами - байкерскими сапогами и трендовой сумкой с бахромой.

Сочетание шорт с сапогами, особенно в западном стиле, является популярным стилевым решением, которое придает дерзости, богемности и "фестивальному" настроению.

Сочетание сапог в ковбойском стиле, сумки с бахромой и расслабленных джинсовых шорт четко указывает на бохо-шик с выразительным вестерн-акцентом. Этот стиль часто характеризуется натуральными материалами, землистыми оттенками, расслабленными силуэтами и интересными деталями.

Бывшая Остапчука показала тренды лета 2025 (фото: instagram.com/kristygor)