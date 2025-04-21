Кацурин показал редкие фото с Дорофеевой и трогательно поздравил ее с днем рождения

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новую публикацию в Instagram.

Сегодня известной певице исполняется 35 лет.

"В день, когда ты родилась, этот мир стал более прекрасным! Редкий случай, когда подобные слова в день рождения - не фигура речи, а чистый фактаж. Люблю без всяких "но". С днем ​​рождения, Наденька!" - отметил в своем посте Кацурин.

Он также опубликовал серию фото, на которых Дорофеева изображена с его родными, с самим Кацуриным, а также одна. На некоторых снимках известная певица предстает без макияжа и ярких концертных нарядов.

Кацурин показал Дорофееву на редких фото (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Дорофеева уже успела отреагировать на это. Певица в комментариях к публикации призналась в любви своему мужу.

"Миша, я тебя люблю", - написала она.

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать необычное поздравление Кацурина:

"С именинницей тебя. Рядом с тобой глаза ее сияют еще ярче - и это лучший подарок", - отметила фитнес-тренер Марина Боржемская

"Обожаю вас и каждого по отдельности", - написала продюсер Ирина Горовая

"Поздравляю"

"Коты"

"Как мило! С днем рождения, Надя"

"Кайфую от этих простых будничных снимков. Вы классные"

"Боже, как это мило"

"Смотрю на эту пару и как-то светлее становится на душе"

"Настоящая любовь".



Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Что известно про личную жизнь Нади Дорофеевой

Напомним, Дорофеева была замужем за певцом Владимиром Дантесом. Пара познакомилась в 2011 году, а в 2015-м сыграла пышную свадьбу.

В марте 2022 года звездная пара огорошила поклонников новостью о разводе.

Примерно в то же время разошлись близкие друзья пары - Даша Кацурина и ресторатор, музыкант Миша Кацурин, которые были в браке 7 лет.

Впоследствии, стало известно, что они "поменялись местами": Кацурин стал встречаться с Надей Дорофеевой, а Дантес - с Дашей Кацуриной.

Вскоре Дорофеева и Кацурин объявили о своих отношениях, а летом 2023 года сыграли свадьбу.

В свою очередь Дантес тоже публично признался в любви Даше Кацуриной, но пара пока что не стала оформлять свои отношения официально.



Дорофеева и Кацурин в день свадьбы (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)