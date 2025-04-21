Кацурин показал редкие фото с Дорофеевой и трогательно поздравил ее с днем рождения
Миша Кацурин трогательно поздравил Надю Дорофееву с днем рождения, опубликовав ее редкие фотографии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новую публикацию в Instagram.
Сегодня известной певице исполняется 35 лет.
"В день, когда ты родилась, этот мир стал более прекрасным! Редкий случай, когда подобные слова в день рождения - не фигура речи, а чистый фактаж. Люблю без всяких "но". С днем рождения, Наденька!" - отметил в своем посте Кацурин.
Он также опубликовал серию фото, на которых Дорофеева изображена с его родными, с самим Кацуриным, а также одна. На некоторых снимках известная певица предстает без макияжа и ярких концертных нарядов.
Кацурин показал Дорофееву на редких фото (фото: instagram.com/misha_katsurin)
Дорофеева уже успела отреагировать на это. Певица в комментариях к публикации призналась в любви своему мужу.
"Миша, я тебя люблю", - написала она.
Как отреагировали в сети
Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать необычное поздравление Кацурина:
- "С именинницей тебя. Рядом с тобой глаза ее сияют еще ярче - и это лучший подарок", - отметила фитнес-тренер Марина Боржемская
- "Обожаю вас и каждого по отдельности", - написала продюсер Ирина Горовая
- "Поздравляю"
- "Коты"
- "Как мило! С днем рождения, Надя"
- "Кайфую от этих простых будничных снимков. Вы классные"
- "Боже, как это мило"
- "Смотрю на эту пару и как-то светлее становится на душе"
- "Настоящая любовь".
Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Что известно про личную жизнь Нади Дорофеевой
Напомним, Дорофеева была замужем за певцом Владимиром Дантесом. Пара познакомилась в 2011 году, а в 2015-м сыграла пышную свадьбу.
В марте 2022 года звездная пара огорошила поклонников новостью о разводе.
Примерно в то же время разошлись близкие друзья пары - Даша Кацурина и ресторатор, музыкант Миша Кацурин, которые были в браке 7 лет.
Впоследствии, стало известно, что они "поменялись местами": Кацурин стал встречаться с Надей Дорофеевой, а Дантес - с Дашей Кацуриной.
Вскоре Дорофеева и Кацурин объявили о своих отношениях, а летом 2023 года сыграли свадьбу.
В свою очередь Дантес тоже публично признался в любви Даше Кацуриной, но пара пока что не стала оформлять свои отношения официально.
Дорофеева и Кацурин в день свадьбы (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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