Ці способи допоможуть вам раз і назавжди позбутися від врослого волосся

Хоча правильна підготовка перед голінням або епіляцією воском може знизити ризик розвитку врослого волосся - завжди використовувати чисту бритву; відлущувати шкіру перед голінням і рухати бритвою у напрямку росту волосся - запалені, червоні точки все одно можуть з'явитися, навіть якщо ви все робите правильно.

Вросле волосся - безсумнівно, вельми неприємне явище. Однак позбавлення від нього може бути досить швидким, легким і безболісним процесом.

Щоб зробити неминуче трохи більш терпимим і привести шкіру у форму до літа, дерматолог пропонує кращі способи надовго позбутися від врослого волосся, передає Marie Claire.

Як позбутися від врослого волосся:

Відлущування

Позбавлення від відмерлих клітин шкіри і збереження гладкості шкіри - найважливіший крок як для запобігання, так і для позбавлення від врослого волосся.

"Ви хочете, щоб ваші волосяні фолікули залишалися відкритими, щоб у вашого волосся був вільний шлях для зростання. Перший крок до цього - фізичне відлущування", - зазначає дерматолог Мона Гохара.

За її словами, кожен раз, коли ви приймаєте душ, акуратно видаляйте омертвілу шкіру м'якою рукавицею або м'яким скрабом для обличчя, щоб волосся не росло всередину і не потрапляло в фолікули. У той час як скраб для тіла підходить для більшої частини вашої шкіри, обов'язково використовуйте щось більш м'яке для чутливої шкіри навколо лінії бікіні.

Наносьте саліцилову кислоту

"Як тільки з'явилося врослі волосся, з ним потрібно правильно поводитися, інакше ви зробите ще гірше через запалення", - пояснює доктор Гохара.

Після м'якого масажу опуклостей рукавицею або скрабування в душі, висушіть область рушником, а потім вранці і ввечері наносьте точковий догляд на основі саліцилової кислоти. Саліцилова кислота дійсно ефективно руйнує і розчиняє зайві клітини шкіри і зазвичай не викликає роздратування. Зазвичай потрібно від трьох до п'яти днів постійного застосування, щоб прибрати вросле волосся.

Використовуйте крем з кортизоном

Після того, як саліцилова кислота вбереться, ви можете нанести трохи безрецептурного кортизонового крему на опуклості, щоб заспокоїти запалення і пом'якшити супутнє роздратування від бритви.

Крем з кортизоном зменшує набряк шкіри, звужуючи кровоносні судини, тому ви відразу ж позбудетеся від болю і почервоніння. Наносьте тонким шаром один раз в день, поки припухлість не заживе.