Без шуму і колгоспу: у Києві здають кімнату-балкон за 4000 гривень
У Києві здають в оренду дивну кімнату, яку переробили зі звичайного закритого балкона. Ціна оренди приміщення майже 4000 гривень.
Про це розповів Дмитро Макогон на своїй сторінці в Facebook Facebook.
У Києві на Лісовому масиві здається незвичайна кімната-балкон. Автор публікації помітив оголошення в одній з груп з оренди житла і розмістив фотографії на своїй сторінці.
Квартира знаходиться за 25 хвилин ходьби від метро Чернігівська або Лісова, на вулиці Академіка Курчатова.
Приміщення перероблено з балкона або лоджії, там ледь вмістилося ліжко, невеликий столик і етажерка для речей. Вказується, що там також є двостулкова шафа з дзеркалом і невелика антресоль.
Замість ліжка - широке розкладне крісло, яке трансформується в спальне місце. Кімната пропонується в оренду одній дівчині.
"Квартира багатокімнатна, в інших кімнатах - дівчата. Кожен живе сам по собі, без непорозумінь, шуму і колгоспу. Кімната після ремонту, дуже невелика, світла і чиста. Закривається на ключ", - розповів господар квартири.
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За такі умови орендодавець просить 3500 гривень на місяць + ще 500 гривень на комунальні послуги. Також при заселенні господар бере 300 гривень – заставу за ключі, які обіцяє повернути при виселенні.
Майбутньому квартиранту пообіцяли відсутність обмежень за часом приходу або догляду, прання, споживання води та графіком знаходження у квартирі.
У Києві кімнату-балкон здають в оренду
Користувачів мережі така мінікімната повеселила, і вони порівняли її з житлом в Гонконзі.
- Ну краще, ніж в Гонконзі. Навіть вікно є.
- Попит-Пропозиція. Але за 4 тисячі років?
- ЦАР-балкон
- Якщо це балкон, то як постоялиця туди потрапляти буде? Через кімнату сусідки?
- Жесть, ще й за такі бабки. Правда, здавати вони її будуть довго.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Тернополі продають квартиру з замурованим входом.
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