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Без шуму і колгоспу: у Києві здають кімнату-балкон за 4000 гривень

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Київ, Понеділок 10 січня 2022 15:03
Без шуму і колгоспу: у Києві здають кімнату-балкон за 4000 гривень У Києві в оренду здають балкон (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві здають в оренду дивну кімнату, яку переробили зі звичайного закритого балкона. Ціна оренди приміщення майже 4000 гривень.

Про це розповів Дмитро Макогон на своїй сторінці в Facebook Facebook.

У Києві на Лісовому масиві здається незвичайна кімната-балкон. Автор публікації помітив оголошення в одній з груп з оренди житла і розмістив фотографії на своїй сторінці.

Квартира знаходиться за 25 хвилин ходьби від метро Чернігівська або Лісова, на вулиці Академіка Курчатова.

Приміщення перероблено з балкона або лоджії, там ледь вмістилося ліжко, невеликий столик і етажерка для речей. Вказується, що там також є двостулкова шафа з дзеркалом і невелика антресоль.

Замість ліжка - широке розкладне крісло, яке трансформується в спальне місце. Кімната пропонується в оренду одній дівчині.

"Квартира багатокімнатна, в інших кімнатах - дівчата. Кожен живе сам по собі, без непорозумінь, шуму і колгоспу. Кімната після ремонту, дуже невелика, світла і чиста. Закривається на ключ", - розповів господар квартири.

Без шуму і колгоспу: у Києві здають кімнату-балкон за 4000 гривень

Скріншот

За такі умови орендодавець просить 3500 гривень на місяць + ще 500 гривень на комунальні послуги. Також при заселенні господар бере 300 гривень – заставу за ключі, які обіцяє повернути при виселенні.

Майбутньому квартиранту пообіцяли відсутність обмежень за часом приходу або догляду, прання, споживання води та графіком знаходження у квартирі.

Без шуму і колгоспу: у Києві здають кімнату-балкон за 4000 гривеньБез шуму і колгоспу: у Києві здають кімнату-балкон за 4000 гривеньБез шуму і колгоспу: у Києві здають кімнату-балкон за 4000 гривень

У Києві кімнату-балкон здають в оренду

Користувачів мережі така мінікімната повеселила, і вони порівняли її з житлом в Гонконзі.

  • Ну краще, ніж в Гонконзі. Навіть вікно є.
  • Попит-Пропозиція. Але за 4 тисячі років?
  • ЦАР-балкон
  • Якщо це балкон, то як постоялиця туди потрапляти буде? Через кімнату сусідки?
  • Жесть, ще й за такі бабки. Правда, здавати вони її будуть довго.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Тернополі продають квартиру з замурованим входом.

А також розповідали про те, що у Києві продають квартиру-комору за 33 тисячі доларів.

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квартиры Оренда нерухомості
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