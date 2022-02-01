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Як надовго позбутися від пилу у будинку за допомогою копійчаного засобу

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Вівторок 01 лютого 2022 18:26
Як надовго позбутися від пилу у будинку за допомогою копійчаного засобу Як надовго позбутися пилу у будинку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Пил в будинку позначається на тільки на зовнішньому вигляді речей, а й на здоров'я людини. Він особливо дратує, коли щойно прибрали, а вже наступного дня усі поверхні покриті новим шаром пилу.

Як виявилось, існує хитрість, яка допоможе забути про цю проблему надовго, пише Ukr.Media.

Французький засіб від пилу

Так, для приготування диво-складу потрібні зовсім прості інгредієнти:

  • 250 мл води;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 4 ст. л. білого оцту;
  • 15 крапель лемонграсу - ефірна олія;
  • чиста місткість з розпилювачем.

Спочатку потрібно взяти миску, налити воду, оцет, олію та краплю лемонграсу. Все дуже ретельно перемішати та перелити в пляшку.

Як користуватись засобом

Користуватися таким засобом досить просто. Його варто розпилювати на поверхню у невеликій кількості та протирати сухою ганчіркою.

Зазначимо, що саме ганчіркою ви видаляєте пил. Найкраще використовувати виключно мікрофібру.

Як бачимо, що інгредієнти до такого засобу зовсім прості. А ефективність вас здивує, адже він чудово прибирає пил та запобігає появі нового.

Окрім того, додамо, що не можна наносити поліроль, віск або пасту безпосередньо на меблі або інші дерев'яні поверхні, які потрібно позбавити від пилу. На дереві утворюється плівка, яка притягує пил ще більше. Правильно наносити всі засоби безпосередньо на ганчірку.

Раніше ми повідомляли про поради з прибирання, які реально працюють.

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