Весняного призову на строкову службу в 2022 році в Україні не буде

У Генштабі Збройних сил повідомили, що призову на строкову службу в українську армію у квітні-червні 2022 року проводитися не буде. Через загальну мобілізацію.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Генштабу Збройних сил України.

Як зазначають у Генеральному штабі Збройних Сил України, у 2022 році не проводитиметься весняний призов на строкову службу до Збройних Сил та інших військових формувань.

Також повідомляється, що під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов'язаних і резервістів.

Тому, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає.

За законом Про загальну мобілізацію в умовах воєнного часу проводять чотири хвилі:

Перша черга - це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Друга черга - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Мобілізаційний резерв - військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу і яких не закликали під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Громадський резерв - громадяни, у яких немає вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Їх можуть залучити для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань виключно в особливий період.

Мобілізація проводиться на загальних підставах для всіх слові населення. Всіх громадян, які раніше не проходили військову службу, але були мобілізовані, в обов'язковому порядку направлять в вчені центри ЗСУ. Там вони проходитимуть посилену відповідну підготовку.

Підготовка рядового і сержантського складу в навчальних центрах проводиться за прискореними термінами (без зниження якості навчання) і становить від 7 до 20 діб. Тільки після цього військовозобов'язані будуть направлятися у військові частини.