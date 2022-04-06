Загальна мобілізація: як побороти страх після отримання повістки

В Україні триває повна мобілізація у зв'язку з воєнним станом через агресію Росії проти нашої країни. У нашій країні є багато людей призовного віку, у яких немає досвіду військових дій і отримання повістки їх може вибити з колії.

Як впоратися зі страхами та підготуватися психологічно до мобілізації, розповіла психотерапевт Наталія Портницька для " Психологічної підтримки ".

"Зараз багато хто переживає стрес від багатьох факторів невизначеності, які прийшли разом з війною. Одним з них є ймовірність мобілізації. Невідомість і очікування викликають найбільше страхів", - пояснює фахівець.

Вона зазначила, що повідомлення про мобілізацію в цій ситуації викликає різкі, але короткочасні реакції. Несподівана повістка, недостатність вихідної інформації, необхідність швидких рішень, кардинально змінюють життєві плани, може викликати розгубленість, підвищення тривоги, ступор або метушливість.

Портницька дала кілька порад про те, як впоратися з цими почуттями та не втратити контроль над ситуацією:

1. Після повідомлення дайте собі паузу, хоча б на пару хвилин. Використовуйте стабілізуюче дихання: короткий вдих - довгий видих або вдих і видих під рахунок

2. Відчувати страх - це нормально. Абсолютно нормально відчувати страх смерті, болю, поранення, залишитися калікою.

3. Поговоріть про свої страхи, поділіться з близькими. Найбільшу тривогу і страхи викликає невідомість. При розмові він стає озвученим, відомим і більш конкретним. А значить менш страшним. У вас з'являться ідеї, як максимально подбати про свою безпеку та уникнути ризикованих кроків.

4. Вживання алкоголю або інших психоактивних речовин небажано, оскільки це допомагає тільки на дуже короткий час – далі буде погіршення.

5. Надмірна сміливість може призвести до необачних вчинків і серйозних наслідків, в тому числі з загрозою власного життя або життя інших, але повернення в реальність принесе ще більше страху.

6. Постарайтеся спланувати ваші збори: що потрібно зробити, які речі зібрати, що покласти в рюкзак, як дістатися до пункту збору, кому залишити контакти.

7. Домовтеся з рідними та друзями про спосіб зв'язку: основний і додатковий, в який час (вибирайте один і той же час доби).

8. Після прибуття в частину варто познайомитися з усіма, взяти у них контакти, запитати про дозвіл тримати через них зв'язок з рідними (якщо раптом телефон зламається або розрядиться).