Юристи пояснили, у чому різниця між загальною мобілізацією, контрактом і ТрО
Зараз в Україні оголошена загальна мобілізація, але не всі знають, чим відрізняється служба на контракті та, наприклад, територіальна оборона.
В чому різниця між цими поняттями пояснила Асоціація юристів України.
Законодавство України визначає різні види військової служби:
строкова військова служба;
військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;
військова служба за контрактом осіб рядового складу;
військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети/кафедри/відділення військової підготовки;
військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;
військова служба за призовом осіб офіцерського складу;
військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.
Різниця між цими видами військової служби полягає у підставі для початку проходження військової служби, строках її проходження і підставі для звільнення.
До підрозділів ТрО належать:
1) органи військового управління, військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ, укомплектовані в особливий період військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом;
2) добровольчі формування територіальних громад, які комплектуються особами, що пройшли відбір та уклали контракт добровольця територіальної оборони.
Такі особи не є військовослужбовцями і можуть припинити контракт у будь-який момент.
Читайте також, яка зараз хвиля мобілізації і скільки їх буде всього.
А також ми розповідали про те, що деяким чоловікам дозволили залишати Україну під час воєнного часу.
Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.