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Юристи пояснили, у чому різниця між загальною мобілізацією, контрактом і ТрО

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Четвер 07 квітня 2022 18:14
Юристи пояснили, у чому різниця між загальною мобілізацією, контрактом і ТрО Фото: У чому різниця між загальною мобілізацією, контрактом і ТрО (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Зараз в Україні оголошена загальна мобілізація, але не всі знають, чим відрізняється служба на контракті та, наприклад, територіальна оборона.

В чому різниця між цими поняттями пояснила Асоціація юристів України.

Законодавство України визначає різні види військової служби:

строкова військова служба;

військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військова служба за контрактом осіб рядового складу;

військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети/кафедри/відділення військової підготовки;

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

військова служба за призовом осіб офіцерського складу;

військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Різниця між цими видами військової служби полягає у підставі для початку проходження військової служби, строках її проходження і підставі для звільнення.

До підрозділів ТрО належать:

1) органи військового управління, військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ, укомплектовані в особливий період військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом;

2) добровольчі формування територіальних громад, які комплектуються особами, що пройшли відбір та уклали контракт добровольця територіальної оборони.

Такі особи не є військовослужбовцями і можуть припинити контракт у будь-який момент.

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