7 самых полезных видов рыб для здоровья, которые нужно есть часто
Рыба является важной частью здорового питания человека. Диетолог рассказал, что делает рыбу более полезной и каким видам лучше отдать предпочтение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Что делает рыбу более или менее полезной
Диетолог Кристен Карли рассказала, когда дело доходит до рыбы, то не все сорта одинаковы по содержанию питательных веществ и общему воздействию на здоровье.
Большинство рыб содержит большое количество белка, витаминов группы B и целого ряда минералов, включая железо, селен, цинк и в некоторых случаях даже кальций.
Белок необходим для восстановления мышц, поддержания иммунитета и насыщения энергией.
Однако некоторые из здоровых сортов рыбы также содержат омега-3 жирные кислоты и витамин D.
Омега-3 - это здоровые жиры помогают поддерживать сердце, мозг, суставы, глаза и кожу в идеальной форме, а также улучшают психическое здоровье и уменьшают воспаление в организме.
Однако, существует также ряд загрязняющих веществ, обычно встречающихся в рыбе, а именно ртуть, микропластик и полихлорированные бифенилы (ПХБ).
Ртуть является токсичным веществом и его высокий уровень потребления может повлиять на нервную систему, особенно у детей и беременных женщин.
Между тем, учитывая распространенную природу пластика и химического загрязнения во всем мире, микропластик и химические загрязнители более распространены в источниках морепродуктов, чем когда-либо ранее.
Микропластик может содержать смесь более 16 000 химических веществ, которые могут быть токсичными для здоровья человека.
7 самых полезных сортов рыбы
Сардины
Эта маленькая рыба наполнена омега-3, кальцием и витамином D. Из сардин можно приготовить салат из морепродуктов, добавить в бутерброды или как дополнение к салату.
Скумбрия
Еще одна распространенная рыба, которую вы найдете в ряду с консервами, – это скумбрия. Эта рыба занимает более низкую позицию в пищевой цепи, как и сардины, что делает ее вариантом с меньшим содержанием ртути и других загрязнений.
Скумбрия имеет высокое содержание омега-3 жирных кислот, и ее лучше всего употреблять в копченом виде, на гриле или салатах.
Эта жирная сытная рыба также вкусна в рецептах макарон на основе помидоров, и из нее даже можно сделать вкусные рыбные котлеты.
Лосось
Лосось имеет высокое содержание омега-3 и витамина D, он универсален и обладает мягким вкусом. Эта рыба очень насыщена питательными веществами, в том числе и витаминами группы В, полезными для мозга и нервной системы. Еще лосось богат витамином А, который способствует поддержанию и улучшению зрения.
Сельдь
Сельдь имеет высокое содержание омега-3 и витамина B12, и обычно доступна в маринованном или копченом виде. Однако он также широко доступен в консервах.
Радужная форель
Радужная форель - прекрасная рыба с красочной радужной кожей и темно-оранжевым мясом, похожим на лосося. Эта мягкая рыба богата омега-3 и содержит меньше загрязняющих веществ.
Анчоусы
Они не только вкусные, но и обладают многими полезными свойствами. Поскольку вы технически потребляете их крошечные кости, они являются прекрасным источником кальция, а также белка, омега-3 жирных кислот, селена и витаминов группы B.
Треска
Нежирная мягкая треска является хорошим источником белка и витаминов группы B.
Треска также будет иметь меньшее содержание загрязняющих веществ, чем некоторые рыбы более высокого уровня, такие как тунец.
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