7 самых полезных видов рыб для здоровья, которые нужно есть часто

Рыба является важной частью здорового питания человека. Диетолог рассказал, что делает рыбу более полезной и каким видам лучше отдать предпочтение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Что делает рыбу более или менее полезной

Диетолог Кристен Карли рассказала, когда дело доходит до рыбы, то не все сорта одинаковы по содержанию питательных веществ и общему воздействию на здоровье.

Большинство рыб содержит большое количество белка, витаминов группы B и целого ряда минералов, включая железо, селен, цинк и в некоторых случаях даже кальций.

Белок необходим для восстановления мышц, поддержания иммунитета и насыщения энергией.

Однако некоторые из здоровых сортов рыбы также содержат омега-3 жирные кислоты и витамин D.

Омега-3 - это здоровые жиры помогают поддерживать сердце, мозг, суставы, глаза и кожу в идеальной форме, а также улучшают психическое здоровье и уменьшают воспаление в организме.

Однако, существует также ряд загрязняющих веществ, обычно встречающихся в рыбе, а именно ртуть, микропластик и полихлорированные бифенилы (ПХБ).

Ртуть является токсичным веществом и его высокий уровень потребления может повлиять на нервную систему, особенно у детей и беременных женщин.

Между тем, учитывая распространенную природу пластика и химического загрязнения во всем мире, микропластик и химические загрязнители более распространены в источниках морепродуктов, чем когда-либо ранее.

Микропластик может содержать смесь более 16 000 химических веществ, которые могут быть токсичными для здоровья человека.

7 самых полезных сортов рыбы

Сардины

Эта маленькая рыба наполнена омега-3, кальцием и витамином D. Из сардин можно приготовить салат из морепродуктов, добавить в бутерброды или как дополнение к салату.

Скумбрия

Еще одна распространенная рыба, которую вы найдете в ряду с консервами, – это скумбрия. Эта рыба занимает более низкую позицию в пищевой цепи, как и сардины, что делает ее вариантом с меньшим содержанием ртути и других загрязнений.

Скумбрия имеет высокое содержание омега-3 жирных кислот, и ее лучше всего употреблять в копченом виде, на гриле или салатах.

Эта жирная сытная рыба также вкусна в рецептах макарон на основе помидоров, и из нее даже можно сделать вкусные рыбные котлеты.

Лосось

Лосось имеет высокое содержание омега-3 и витамина D, он универсален и обладает мягким вкусом. Эта рыба очень насыщена питательными веществами, в том числе и витаминами группы В, полезными для мозга и нервной системы. Еще лосось богат витамином А, который способствует поддержанию и улучшению зрения.

Сельдь

Сельдь имеет высокое содержание омега-3 и витамина B12, и обычно доступна в маринованном или копченом виде. Однако он также широко доступен в консервах.

Радужная форель

Радужная форель - прекрасная рыба с красочной радужной кожей и темно-оранжевым мясом, похожим на лосося. Эта мягкая рыба богата омега-3 и содержит меньше загрязняющих веществ.

Анчоусы

Они не только вкусные, но и обладают многими полезными свойствами. Поскольку вы технически потребляете их крошечные кости, они являются прекрасным источником кальция, а также белка, омега-3 жирных кислот, селена и витаминов группы B.

Треска

Нежирная мягкая треска является хорошим источником белка и витаминов группы B.