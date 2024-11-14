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Вот что нужно сделать с орехами и фасолью, чтобы убрать из них вредную кислоту

Четверг 14 ноября 2024 14:45
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Вот что нужно сделать с орехами и фасолью, чтобы убрать из них вредную кислоту Что такое фитаты и в каких продуктах содержатся (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Безуглая

Фитаты снижают способность организмом усваивать полезные вещества из продуктов. Диетолог рассказала, в каких продуктах они содержатся и как снизить содержание вредных соединений.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как есть полезные продукты и не переживать о содержание фитатов в составе.

Что такое фитаты и в каких продуктах содержатся

Фитаты - это природные соединения, содержащиеся в цельнозерновых, орехах, бобовых и семенах. Они выполняют защитную функцию для растений, но для человеческого организма могут быть своеобразным вызовом, ведь способны снижать усвоение таких важных элементов, как кальций, железо, магний и цинк.

Диетолог Ольга Безугла назвала продукты и содержание в них фитатов на 100 г:

  • люпин - 1,1-1,4 г
  • соя - 1,0-2,2 г
  • нут - 0,3-1,1 г
  • рисовые отруби - 2,6-8,7 г
  • пшеничные отруби - 3,0-7,3 г
  • чечевица - 0,2-0,9 г
  • кукуруза - 0,7-2,2 г
  • фасоль - 0,6-2,4 г

Как правило, чем больше фитиновой кислоты вы едите, тем больше минералов блокируется.

Как уменьшить влияние фитатов

Есть простые способы снизить их влияние, не отказываясь от полезных продуктов.

К примеру, замачивание бобовых и семян перед приготовлением помогает нейтрализовать часть фитатов, а проращивание зерен делает их еще более полезными.

Итак, включая эти продукты в рацион правильно, вы получаете все полезные вещества и поддерживаете свое здоровье.

Орехи - это источник белков, полезных жиров и микроэлементов, но замачивание помогает сделать их еще более полезными.

Этот процесс нейтрализует фитаты и другие вещества, которые могут мешать нашему организму полностью усваивать все питательные вещества.

Сначала промойте орехи, смойте пыль и остатки обработки под холодной водой. Затем положите орехи в миску, залейте чистой водой и добавьте щепотку соли. Вода должна покрывать орехи.

Время замачивания:

  • ﻿﻿миндаль - 8-12 часов
  • ﻿﻿волоски - 4-6 часов
  • ﻿﻿кешью - 2-4 часов
  • фундук - 8 часов

После замачивания слейте воду и промойте орехи, чтобы избавиться от остатков фитатов. По желанию можно подсушить орехи в духовке при низкой температуре (до 70°C) в течение нескольких часов, чтобы вернуть им хрусткость.

Раньше мы сообщали, как определить, что орехи испортились и их нельзя есть.

Также мы писали об орехах, улучшающих работу мозга и здоровье глаз.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт WebMD.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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