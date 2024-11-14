Вот что нужно сделать с орехами и фасолью, чтобы убрать из них вредную кислоту

Фитаты снижают способность организмом усваивать полезные вещества из продуктов. Диетолог рассказала, в каких продуктах они содержатся и как снизить содержание вредных соединений.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как есть полезные продукты и не переживать о содержание фитатов в составе.

Что такое фитаты и в каких продуктах содержатся

Фитаты - это природные соединения, содержащиеся в цельнозерновых, орехах, бобовых и семенах. Они выполняют защитную функцию для растений, но для человеческого организма могут быть своеобразным вызовом, ведь способны снижать усвоение таких важных элементов, как кальций, железо, магний и цинк.

Диетолог Ольга Безугла назвала продукты и содержание в них фитатов на 100 г:

люпин - 1,1-1,4 г

соя - 1,0-2,2 г

нут - 0,3-1,1 г

рисовые отруби - 2,6-8,7 г

пшеничные отруби - 3,0-7,3 г

чечевица - 0,2-0,9 г

кукуруза - 0,7-2,2 г

фасоль - 0,6-2,4 г

Как правило, чем больше фитиновой кислоты вы едите, тем больше минералов блокируется.

Как уменьшить влияние фитатов

Есть простые способы снизить их влияние, не отказываясь от полезных продуктов.

К примеру, замачивание бобовых и семян перед приготовлением помогает нейтрализовать часть фитатов, а проращивание зерен делает их еще более полезными.

Итак, включая эти продукты в рацион правильно, вы получаете все полезные вещества и поддерживаете свое здоровье.

Орехи - это источник белков, полезных жиров и микроэлементов, но замачивание помогает сделать их еще более полезными.

Этот процесс нейтрализует фитаты и другие вещества, которые могут мешать нашему организму полностью усваивать все питательные вещества.

Сначала промойте орехи, смойте пыль и остатки обработки под холодной водой. Затем положите орехи в миску, залейте чистой водой и добавьте щепотку соли. Вода должна покрывать орехи.

Время замачивания:

﻿﻿миндаль - 8-12 часов

﻿﻿волоски - 4-6 часов

﻿﻿кешью - 2-4 часов

фундук - 8 часов

После замачивания слейте воду и промойте орехи, чтобы избавиться от остатков фитатов. По желанию можно подсушить орехи в духовке при низкой температуре (до 70°C) в течение нескольких часов, чтобы вернуть им хрусткость.