Вот что нужно сделать с орехами и фасолью, чтобы убрать из них вредную кислоту
Фитаты снижают способность организмом усваивать полезные вещества из продуктов. Диетолог рассказала, в каких продуктах они содержатся и как снизить содержание вредных соединений.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как есть полезные продукты и не переживать о содержание фитатов в составе.
Что такое фитаты и в каких продуктах содержатся
Фитаты - это природные соединения, содержащиеся в цельнозерновых, орехах, бобовых и семенах. Они выполняют защитную функцию для растений, но для человеческого организма могут быть своеобразным вызовом, ведь способны снижать усвоение таких важных элементов, как кальций, железо, магний и цинк.
Диетолог Ольга Безугла назвала продукты и содержание в них фитатов на 100 г:
- люпин - 1,1-1,4 г
- соя - 1,0-2,2 г
- нут - 0,3-1,1 г
- рисовые отруби - 2,6-8,7 г
- пшеничные отруби - 3,0-7,3 г
- чечевица - 0,2-0,9 г
- кукуруза - 0,7-2,2 г
- фасоль - 0,6-2,4 г
Как правило, чем больше фитиновой кислоты вы едите, тем больше минералов блокируется.
Как уменьшить влияние фитатов
Есть простые способы снизить их влияние, не отказываясь от полезных продуктов.
К примеру, замачивание бобовых и семян перед приготовлением помогает нейтрализовать часть фитатов, а проращивание зерен делает их еще более полезными.
Итак, включая эти продукты в рацион правильно, вы получаете все полезные вещества и поддерживаете свое здоровье.
Орехи - это источник белков, полезных жиров и микроэлементов, но замачивание помогает сделать их еще более полезными.
Этот процесс нейтрализует фитаты и другие вещества, которые могут мешать нашему организму полностью усваивать все питательные вещества.
Сначала промойте орехи, смойте пыль и остатки обработки под холодной водой. Затем положите орехи в миску, залейте чистой водой и добавьте щепотку соли. Вода должна покрывать орехи.
Время замачивания:
- миндаль - 8-12 часов
- волоски - 4-6 часов
- кешью - 2-4 часов
- фундук - 8 часов
После замачивания слейте воду и промойте орехи, чтобы избавиться от остатков фитатов. По желанию можно подсушить орехи в духовке при низкой температуре (до 70°C) в течение нескольких часов, чтобы вернуть им хрусткость.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт WebMD.
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