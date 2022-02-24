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У Луганській області оголошено евакуацію жителів

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Луганська область, Четвер 24 лютого 2022 06:55
У Луганській області оголошено евакуацію жителів Фото: у Луганській області оголошено евакуацію жителів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Луганській області оголошена загальна евакуація місцевих жителів. Вона була оголошена о 5:50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в Facebook.

"Сьогодні 24 лютого 2022 року оголошена загальна евакуація жителів Луганської області о 05:50. Рекомендуємо жителям Луганської області негайно покинути межі області": - написав він.

Гайдай підкреслив, що власники автотранспорту повинні рухатися в напрямку міста Дніпро.

"Тим, хто не має можливості евакуюватися самостійно-організована евакуація з залізничних станцій: Лисичанськ, Рубіжне, Сватове.
Місце збору на зазначених залізничних вокзалах", - додав голова ОДА.

При цьому він закликав жителів зберігати спокій і прислухатися до інструкцій представників органів влади, Національної поліції та ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Після цього у Києві та Харкові прогриміли потужні вибухи.

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