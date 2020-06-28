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Без світла залишаються населені пункти у двох областях

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 12:02
Без світла залишаються населені пункти у двох областях
Фото: наслідки паводків (dsns.gov.ua)

Без світла залишились 11 населених пунктів

Станом на сьогодні в Україні через повінь залишається знеструмленими 11 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Без світла залишились населені пункти у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

РБК-Україна писало, що минулого тижня західні області накрили сильні дощі, в результаті яких утворились паводки. У річках піднявся рівень води на декілька метрів, який залив будинки та вулиці у містах та селах. Деякі міста залишились без газу.

Нагадаємо, станом на 28 червня 2020 року з зони паводків евакуювали 1656 людей.

Раніше повідомлялось, синоптики попередили про можливі паводки в Київській та Одеській областях.

Зазначимо, Україна звернулася за допомогою з ліквідацією наслідків потужних паводків у західних регіонах до Європейського союзу та НАТО.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України повінь
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