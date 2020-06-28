В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Фото: рятувальники (РБК-Україна)

Мова йде про східні, Сумську області

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. Мова йде про східні, Сумську області та Крим.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Також завтра в Запорізькій області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптики УкрГідрометцентру прогнозували, що сьогодні грозові дощі охоплять північні, західні, Вінницьку, Житомирську та Київську області. На решті території синоптики прогнозують сонячну погоду.

Втім, Київ сьогодні заливатимуть дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +29 до +31 градуса.

Додамо, синоптики дали прогноз погоди на липень: очікують до +41 градуса тепла та сильні зливи з грозами та шквалами вітру.

Нагадаємо, синоптики попередили про можливі паводки в Київській та Одеській областях.

Також зазначимо, що станом на 28 червня 2020 року з зони паводків евакуювали 1656 людей.

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Автор: Анастасия Рокитна