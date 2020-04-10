Як повернути гроші за втрачені через карантин квитки: поради експертів

Як повернути кошти за невикористані квитки (Колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, як повернути кошти за невикористані квитки на потяг, літак, концерти і в театр

Карантин в Україні був введений з метою недопущення поширення коронавірусу по країні. Було зупинено міжнародне і міжміське сполучення, метро. Школярів перевели на дистанційне навчання, а всіх, хто може працювати з дому – на віддалену роботу. В містах України закриті ТРЦ, розважальні заклади та більшість магазинів.

Багато українців втратили вже куплені квитки на потяги та літаки та їх цікавить, як змусити компанії повернути витрачені кошти. Що робити українцям в таких ситуаціях, розповіли експерти в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Безліч українців подають заяви в чергу на повернення грошей за раніше придбані квитки на концерти або поїздки. Тим, хто придбав квитки онлайн, пощастило більше – вони могли повернути собівартість квитка. А ось з касами при вокзалах дещо складніше, адже доступ до них з'явиться тільки після карантину. І така ситуація не тільки з квитками на поїзд.

Насправді у всіх клієнтів тієї чи іншої послуги є право вибору: в разі скасованого рейсу або заходу кожен може отримати або кошти, або альтернативу – інший маршрут або виставу або ж вибрати іншу відповідну дату. Але в будь-якому випадку організатор не може нав'язувати свою думку. Якщо пасажир не погоджується, то авіакомпанія повинна повернути гроші.

"Якщо цього не відбувається, то пасажир повинен звернутися в Державіаслужбу України, але після звернення до перевізника та отримання відмови чи відсутності відповіді – тоді Державіаслужба може оштрафувати перевізника за порушення правил і далі пасажир може звернутися до суду", – розповів юрист у сфері авіаційного права Андрій Гук.

Що стосується квитків на концерти, вистави та інших подібних заходів, коли є альтернативна дата гроші не повертаються.

"Якщо ж концерт чи театральна постановка були скасовані та не призначена нова дата, то, так, глядач може отримати вартість квитка. Згідно з квитковою інструкцією, розділ 10, за повернення коштів у разі скасування та перенесення заходів відповідає організатор події", – пояснює керівник компанії з продажу квитків Дмитро Феліксов.

Що стосується квитків на потяг, то в обласних центрах є певні чинні квиткові каси на повернення. Якщо ж ви живете не в обласному центрі – варто почекати. Після закінчення карантину в будь-якій касі Укрзалізниці можна буде повернути куплений квиток і отримати 100% його вартості, причому у встановлені терміни. А це 90 діб після відправлення поїзда по внутрішньому з'єднанню і 180 діб з міжнародного. Наприклад, поїзд, який був скасований 18 березня, має граничний термін повернення квитка – 18 червня. У разі продовження карантину граничні дати повернення квитків також будуть продовжені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що карантин в Україні можуть продовжити до середини травня.