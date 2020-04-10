ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аваков розповів, коли закінчиться карантин

STYLERЖиття    10.04.2020 - 08:31
Аваков розповів, коли закінчиться карантин
Коли в Україні закінчиться карантин (Колаж РБК-Україна)

Голова МВС розповів, коли закінчиться карантин

Карантин в Україні через коронавіруса введений з 12 березня по 24 квітня. Останнім часом у ЗМІ з'являється багато інформації про те, коли ж карантинні заходи закінчаться чи послабляться. Голова МВС Арсен Аваков висловив свої припущення на цю тему на своїй Facebook-сторінці. Він написав, що сподівається, що до нормального життя Україна почне повертатися в травні, але точно цього ніхто не може знати.

"Можу тим не менш припустити – і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно на цьому етапі, - до літа", - написав Аваков.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що країна скоро повернеться до нормального життя, але поки що треба потерпіти і почекати. Також Аваков зазначив, що повністю вірить статистиці хворих і смертей.

"Якщо б статистика брехала, якби влада брехали вам – лікарні були б завалені тілами загиблих від вірусу – це всі бачили.. У нас вільна преса і вільні люди – тут брехати не можна таке не приховаєш.Тому - поточна картина і динаміка розвитку епідемії плюс-мінус – об'єктивна", - написав глава МВС.

Також Аваков повідомив, як буде працювати система фінансової допомоги громадянам на карантині.

Пенсіонери отримають додаткову 1000 гривень, якщо їх пенсія була менше 5000 гривень і 500 гривень, якщо вони старше 80 років. Безробітні отримають через центр зайнятості допомоги в розмірі від 1800 до 8400 гривень. Заявку можна відправити онлайн, не виходячи з дому.

Як ми раніше писали, Шмигаль зробив дуже важливу заяву про карантин: швидко не відступить.

Коронавірус викликає шторм в організмі: лікарі пояснили високу смертність від COVID-19 Кількість хворих коронавірусом у всьому світі перевищила 1,6 млн людей
Новини України КоронавірусАрсен Аваков
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся