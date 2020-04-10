Аваков розповів, коли закінчиться карантин

Коли в Україні закінчиться карантин (Колаж РБК-Україна)

Голова МВС розповів, коли закінчиться карантин

Карантин в Україні через коронавіруса введений з 12 березня по 24 квітня. Останнім часом у ЗМІ з'являється багато інформації про те, коли ж карантинні заходи закінчаться чи послабляться. Голова МВС Арсен Аваков висловив свої припущення на цю тему на своїй Facebook-сторінці. Він написав, що сподівається, що до нормального життя Україна почне повертатися в травні, але точно цього ніхто не може знати.

"Можу тим не менш припустити – і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно на цьому етапі, - до літа", - написав Аваков.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що країна скоро повернеться до нормального життя, але поки що треба потерпіти і почекати. Також Аваков зазначив, що повністю вірить статистиці хворих і смертей.

"Якщо б статистика брехала, якби влада брехали вам – лікарні були б завалені тілами загиблих від вірусу – це всі бачили.. У нас вільна преса і вільні люди – тут брехати не можна таке не приховаєш.Тому - поточна картина і динаміка розвитку епідемії плюс-мінус – об'єктивна", - написав глава МВС.

Також Аваков повідомив, як буде працювати система фінансової допомоги громадянам на карантині.

Пенсіонери отримають додаткову 1000 гривень, якщо їх пенсія була менше 5000 гривень і 500 гривень, якщо вони старше 80 років. Безробітні отримають через центр зайнятості допомоги в розмірі від 1800 до 8400 гривень. Заявку можна відправити онлайн, не виходячи з дому.

Як ми раніше писали, Шмигаль зробив дуже важливу заяву про карантин: швидко не відступить.