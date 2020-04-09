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Шмигаль зробив дуже важливу заяву про карантин: швидко не відступить

STYLERЖиття    09.04.2020 - 20:40
Шмигаль зробив дуже важливу заяву про карантин: швидко не відступить
Шмигаль зробив заяву про карантин (колаж РБК-Україна)

Уряд хоче розробити нові соціальні стандарти життя після жорсткого карантину

Карантин в Україні через коронавірус діє по 24 квітня, проте швидше за все обмежувальні заходи будуть продовжені до початку травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що тільки тоді можна буде скасувати частину заборон і пом'якшити правила.

Глава Кабміну на селекторній нараді з головами ОДА та мерами 9 квітня обговорив питання поетапного виходу з карантину і поступового відновлення економіки.

Щодо ймовірного спрощення карантину у травні прем'єр зазначив, що загроза від COVID-19 нікуди не дінеться до того часу і "хвороба швидко не відступить".

Шмигаль вважає, що тому необхідно підготувати нові соціальні стандарти життя після жорстких карантинних заходів.

"Розробити нові транспортні норми, норми соціальної дистанції, перебування у закритих приміщеннях та закладах. На це у нас є небагато часу. І дуже важливо працювати разом", - цитує главу Кабміну "Урядовий портал".

Також Шмигаль зазначив, що спільними зусиллями влади на різних рівнях вдалося максимально знизити навантаження на медичну систему і врятувати десятки тисяч життів.

"Нам необхідно максимально координувати зусилля і, враховуючи світовий досвід, переходити до локальних карантинів у разі нових спалахів хвороби", - переконаний прем'єр.

Чиновник закликав міських голів надати списки із "заявками на робочі руки" для окремої програми по створенню робочих місць.

Як повідомлялося раніше, 8 квітня уряд вніс зміни в карантинні обмеження із роз'ясненнями, які об'єкти можуть працювати до закінчення карантину і хто з громадян у віці від 60 років не зобов'язаний дотримуватися самоізоляції.

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