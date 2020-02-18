Повернеться сильний сніг: синоптики зробили попередження про погоду

Погода в Україні в найближчі дні буде досить теплою, проте багато областей країни почне заливати дощами, а також засипати мокрим снігом. Синоптики розповіли, яким областям варто приготуватися до погіршення погодних умов.

Так, у четвер, 20 лютого, мокрий сніг та сніг з дощем захопить частину східних областей, зачепить південь країни та охопить всю західну частину. Вдень можливий сильний мокрий сніг та погіршення ситуації на автошляхах. На півночі, в центральній частині країни, а також у більшості південних областей буде сухо.

Температура повітря вночі коливатиметься від -2 до +2 градусів. Вдень на сході та півночі країни від +2 до +5 градусів, у південній частині +5 +8 градусів, в центрі та на заході від +4 до +7 градусів.

У Києві 20 лютого сухо, без опадів. Вночі -1 +1 градус, вдень прогріється до +5 +7 градусів.

Карта погоди в Україні 20 лютого

Тим часом, у середу, 19 лютого, в Україні очікується сонячна і суха погода. Невеликий короткочасний дощ можливий лише на сході країни та півдні – не пощастить мешканцям Луганської, Донецької, Запорізької та Миколаївської областей, а також у Криму. В інших регіонах країни буде сухо.

Температура повітря вночі на сході від 0 до +3 градусів. Вдень очікується потепління від +4 до +9 градусів.

У південних областях вночі від 0 до +4 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +8 +11 градусів, в Криму, трохи прохолодніше, +6 +8 градусів.

На півночі сухо, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря становитиме 0 +2 градуси, денна від +6 до +8 градусів.

У західній частині України сухо і сонячно. Нічна температура повітря коливатиметься від -2 до +2 градусів, вдень повітря прогріється від +7 +9 градусів, місцями до +10 градусів.

В центральній частині країни невелика хмарність. Вночі 0 +2 градуси, вдень від +6 до +9 градусів.

У Києві 19 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень від +6 до +8 градусів.

Карта погоди в Україні 19 лютого