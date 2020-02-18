Вернется сильный снег: синоптики сделали предупреждение о погоде

Погода в Украине в ближайшие дни будет достаточно теплой, однако многие области страны начнет заливать дождями, а также засыпать мокрым снегом. Синоптики рассказали, каким областям стоит приготовиться к ухудшению погодных условий.

Так, в четверг, 20 февраля, мокрый снег и снег с дождем захватит часть восточных областей, зацепит юг страны и охватит всю западную часть. Днем возможен сильный мокрый снег и ухудшение ситуации на автомагистралях. На севере, в центральной части страны, а также в большинстве южных областей будет сухо.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -2 до +2 градусов. Днем на востоке и севере страны от +2 до +5 градусов, в южной части +5 +8 градусов, в центре и на западе от +4 до +7 градусов.

В Киеве 20 февраля сухо, без осадков. Ночью -1 +1 градус, днем прогреется до +5 +7 градусов.

Карта погоды в Украине 20 февраля

Тем временем, в среду, 19 февраля, в Украине ожидается солнечная и сухая погода. Небольшой кратковременный дождь возможен только на востоке страны и юге – не повезет жителям Луганской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областей, а также в Крыму. В остальных регионах страны будет сухо.

Температура воздуха ночью на востоке от 0 до +3 градусов. Днем ожидается потепление от +4 до +9 градусов.

В южных областях ночью от 0 до +4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +8 +11 градусов, в Крыму немного прохладнее, +6 +8 градусов.

На севере сухо, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит 0 +2 градуса, дневная от +6 до +8 градусов.

В западной части Украины сухо и солнечно. Ночная температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 градусов, днем воздух прогреется от +7 +9 градусов, местами до +10 градусов.

В центральной части страны небольшая облачность. Ночью 0 +2 градуса, днем от +6 до +9 градусов.

В Киеве 19 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью от +1 до +3 градусов, днем от +6 до +8 градусов.

Карта погоды в Украине 19 февраля