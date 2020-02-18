В Україну йде похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні скоро знову поміняється

Погода в Україні в найближчі дні знову зміниться. Після весняного тепла в країну знову прийде похолодання з нічними морозами. Коли українцям знову потрібно буде утеплятися - в матеріалі Styler.

Синоптики прогнозують, що погода почне змінюватися вже в п'ятницю, 21 лютого. Але тим часом у країні збережеться тепла погода.

Так, за даними синоптика Наталки Діденко, в середу, 19 лютого, в Україні буде переважати суха повітряна маса з сонячними проясненнями. Дощі можливі в районі Приазов'я, а в Карпатах - невеликий сніг.

При цьому через вітер повітря трохи посвіжіє, але до штормових поривів не дійде. Температура вночі близько нуля, але на Сході мороз (-3... -5). Вдень 19 лютого очікується +3... +9 градусів, а на Півдні до +10 градусів.

В Києві у середу буде сухо і сонячно, вдень близько +5... +6 градусів. А от найближчі серйозні опади у столиці пройдуть в неділю, 23-го лютого.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Судячи по картах Українського гідрометцентру, 19 і 20 лютого в країні буде досить тепло.

Температура вдень у середу +5... +9 (на Півдні до +10, а на Сході +3... +5). Найближчої ночі близько нуля, а на Сході до -1 морозу.

У четвер, 20 лютого, температура трохи знизиться на Заході і Півдні (+5... +7). Опади у вигляді дощу та мокрого снігу вірогідні на Західній Україні.

Погода в Україні 19 і 20 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 21 лютого, опади змістяться на Лівобережну Україну. Похолодає до +2... +5, на Заході та Півдні +3... +7. Вночі по всій країні будуть морози (від +1 до -3 градусів).

22 лютого температурний режим такий же, але опади можливі на Заході та Сході, на решті території - сухо.

Погода в Україні 21 і 22 лютого (фото: meteo.gov.ua)