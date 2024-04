Редкие архивы: Верка Сердючка показала, как выглядела ее сценическая мама в детстве (фото)

Как мама Верки Сердючки выглядела в детстве

Мама Верки сердючки Инна Билоконь на днях стала бабушкой, и, возможно, именно по этому поводу артист решил показать архивные фото своей коллеги и подруги с детства.

"Как говорят "Then and now": Алиса Викторовна Билокинь", - подписал кадры Андрей.

Вроде не Алиса, возникает сразу мысль, когда видишь это фото, но в этом есть логика. Оказывается, Данилко таким образом сравнил схожесть Инны в детстве с героиней старого детского фильма "Гостья из будущего".

В комментариях люди начали исправлять Данилко, поскольку не все поняли сразу замысел мужчины. Но некоторые подписчики и сами обратили внимание на сильное сходство Билоконь с героиней фильма по имени Алиса.

Стоит сказать, что Сердючка не поленилась сделать коллаж, а не просто выложила фото поочередно в соцсеть. Наверное, это сделано для того, чтобы можно было как можно лучше рассмотреть сходство и сравнить, как сильно изменилась Инна.

Как мама Верки Сердючки выглядела в детстве (фото: instagram.com/v_serduchka)

Фоловеры артиста расщедрились на комплименты для женщины и подметили, что она и сейчас выглядит хорошо: