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Редкие архивы: Верка Сердючка показала, как выглядела ее сценическая мама в детстве (фото)

Среда 17 апреля 2024 19:31
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Редкие архивы: Верка Сердючка показала, как выглядела ее сценическая мама в детстве (фото) Как мама Верки Сердючки выглядела в детстве (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Юлия Любченко

Верка Сердючка выложила архивную фотографию своей сценической мамы с детства и сравнила ее с героиней известного фильма.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль Верки.

Как мама Верки Сердючки выглядела в детстве

Мама Верки сердючки Инна Билоконь на днях стала бабушкой, и, возможно, именно по этому поводу артист решил показать архивные фото своей коллеги и подруги с детства.

"Как говорят "Then and now": Алиса Викторовна Билокинь", - подписал кадры Андрей.

Вроде не Алиса, возникает сразу мысль, когда видишь это фото, но в этом есть логика. Оказывается, Данилко таким образом сравнил схожесть Инны в детстве с героиней старого детского фильма "Гостья из будущего".

В комментариях люди начали исправлять Данилко, поскольку не все поняли сразу замысел мужчины. Но некоторые подписчики и сами обратили внимание на сильное сходство Билоконь с героиней фильма по имени Алиса.

Стоит сказать, что Сердючка не поленилась сделать коллаж, а не просто выложила фото поочередно в соцсеть. Наверное, это сделано для того, чтобы можно было как можно лучше рассмотреть сходство и сравнить, как сильно изменилась Инна.

Редкие архивы: Верка Сердючка показала, как выглядела ее сценическая мама в детстве (фото)

Как мама Верки Сердючки выглядела в детстве (фото: instagram.com/v_serduchka)

Фоловеры артиста расщедрились на комплименты для женщины и подметили, что она и сейчас выглядит хорошо:

  • "Супер хорошенькая барышня"
  • "Раз Андрей с ней так долго и всегда с такой любовью о ней говорит, значит она того стоит"
  • "Классная она"
  • "Ну кукла же. Кукла"
  • "Красавица была, красавица есть"
  • "Красотулька"
  • "Хорошенькая".

Раньше мы рассказывали, как Инна Билоконь выдала дочь замуж.

Также смотрите, как Данилко умилял фанов редким фото с детства.

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Андрей Данилко артиси Верка Сердючка
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