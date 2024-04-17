Редкие архивы: Верка Сердючка показала, как выглядела ее сценическая мама в детстве (фото)
Верка Сердючка выложила архивную фотографию своей сценической мамы с детства и сравнила ее с героиней известного фильма.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль Верки.
Как мама Верки Сердючки выглядела в детстве
Мама Верки сердючки Инна Билоконь на днях стала бабушкой, и, возможно, именно по этому поводу артист решил показать архивные фото своей коллеги и подруги с детства.
"Как говорят "Then and now": Алиса Викторовна Билокинь", - подписал кадры Андрей.
Вроде не Алиса, возникает сразу мысль, когда видишь это фото, но в этом есть логика. Оказывается, Данилко таким образом сравнил схожесть Инны в детстве с героиней старого детского фильма "Гостья из будущего".
В комментариях люди начали исправлять Данилко, поскольку не все поняли сразу замысел мужчины. Но некоторые подписчики и сами обратили внимание на сильное сходство Билоконь с героиней фильма по имени Алиса.
Стоит сказать, что Сердючка не поленилась сделать коллаж, а не просто выложила фото поочередно в соцсеть. Наверное, это сделано для того, чтобы можно было как можно лучше рассмотреть сходство и сравнить, как сильно изменилась Инна.
Как мама Верки Сердючки выглядела в детстве (фото: instagram.com/v_serduchka)
Фоловеры артиста расщедрились на комплименты для женщины и подметили, что она и сейчас выглядит хорошо:
- "Супер хорошенькая барышня"
- "Раз Андрей с ней так долго и всегда с такой любовью о ней говорит, значит она того стоит"
- "Классная она"
- "Ну кукла же. Кукла"
- "Красавица была, красавица есть"
- "Красотулька"
- "Хорошенькая".
Раньше мы рассказывали, как Инна Билоконь выдала дочь замуж.
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