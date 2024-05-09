Как сложилась судьба выступавших на Евровидении украинских артистов

Украина ежегодно принимает участие в Евровидении с 2003 года, и каждый раз мы попадаем в финал. Этот рекорд установили Jerry Heil и Alyona Alyona, о которых мы знаем все. А вот как сложилась жизнь других представителей Украины на легендарном конкурсе - вопрос.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать вам, как живут артисты, которые представляли Украину на Евровидении.

Александр Пономарев

Известный украинский певец и сейчас не сдает позиции. В 2003 году Пономарев занял 14-е место на Евровидении, но этот неудачный результат не оставил плохого отпечатка на его карьере и артист все эти годы выпускал песни, клипы и даровал украинскому народу возможность наслаждаться его талантом.

Александр вместе с Юрием Горбуновым и Михаилом Хомой, более известным, как Дзидзьо, выступает для наших защитников и собирает благотворительные средства на нужды ВСУ.

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Руслана

Триумфальная победа Русланы в 2004 году на Евровидении доказала, что украинская музыка может быть зажигательной и покорять мир.

Сейчас артистка продолжает свое творчество, и недавно выпустила новый сингл. Но и активно помогает Украине, ведь в 2022 году певица выбивала помощь украинцам в Америке. А также организовывает благотворительные выступления.

Правда, в погоне за развитием в работе Руслана так и не родила детей, о которых очень мечтает.

Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Гринджолы

Коллектив участвовал на Евровидении в 2005 году, где занял 19-е место. С 2010 года "Гринджолы" фактически существуют в лице Романа, который время от времени исполняет песни коллектива, а также записывает новые композиции. Сам Калин говорил, что распад коллектива произошел постепенно.

Также известно, что Роман работает над созданием музыки для Сергея Лазановского, групп "7TEEN'S", "Флит" и других.

Калин делал аранжировку многим авторам - певцу Сергею Юрченко, бенду "Карма Ламара", сотрудничал с Екатериной Бужинской, Иво Бобулом, Степаном Гигой.

Группа Гринджоды (скриншот)

Роман Калин (фото: Getty images)

Тина Король

В 2006 году в Афинах Украину представляла украинская поп-дива Тина Кароль, занявшая тогда 7 место со своей зажигательной песней и танцем.

А теперь Кароль стала настоящей иконой творчества и стиля для многих коллег и поклонников. Она неоднократно становилась тренером на "Голосе страны", что придало ей популярность.

Тина делает большие концерты, выступает для ВСУ, выпускает новые клипы и щемящие альбомы.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Верка Сердючка

Жизнь Верки, кажется, всегда полна яркими красками и событиями, как творческими, так и жизненными. В 2007 году на Евровидении она заняла 2-е место и покорила весь мир своей энергетикой.

Сейчас Сердючка продолжает свою творческую деятельность, но и живет творческой жизнью, как Андрей Данилко, который помогает ВСУ и не стесняется в своих высказываниях.

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Ани Лорак

Нынешняя предательница Украины Ани Лорак в 2008 году на Евровидении представляла Украину и заняла 2-е место. После этого женщина пела и продолжала развивать свою карьеру в двух странах, в Украине и России.

В определенный момент Лорак с концами уехала зарабатывать в РФ и забыла, что хорошим стартом и родной страной для нее является Украина, ведь об агрессии России она молчит и продолжает развивать карьеру там, оставшись без украинских наград.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Светлана Лобода

Лобода в 2009 году представила Украину на Евровидении и заняла 12 место. Женщина также много лет работала на две страны и с началом полномасштабной войны, экс-виагрянка осталась при России. Но когда РФ разбомбила ее родной город, она спохватилась и по сей день пытается вернуть доверие украинцев путем благотворительности.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Alyosha

В 2010 году от Украины на Евровидение уехала Alyosha, занявшая 10 место. Но после конкурса творческая тропа Елены продолжила развиваться и она добилась успеха. А параллельно смогла построить крепкий брак с Тарасом Тополей и родить ему троих детей.

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Микка Ньютон

В 2011 году выступление Мики покорило мир, его помнят и сегодня. Но сейчас певица живет в США вместе со своим мужем.

Как известно, звезда снимается в рекламе и работает моделью. Время от времени она радует любителей новых композиций. Однако это происходит не так часто. Стоит сказать, что Мика поддерживает Украину и ждет завершения войны.

Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Гайтана

Гайтана представляла нашу страну на легендарном конкурсе в 2012 году, после чего ее карьера пошла в гору. За это время женщина успела выйти замуж и родить дочь, которой уделяет много внимания.

Но и о творчестве женщина не забывает, в прошлом месяце она выпустила новый альбом.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Злата Огневич

В 2013 году Злата Огневич заняла 3-е место на конкурсе, а ее творчество было всегда достаточно оригинальным.

Но настоящую популярность артистка приобрела после шоу "Холостячка", где пыталась найти свою любовь, но не получилось. Сейчас Злата - одна из самых популярных певиц Украины и очень привлекательная женщина.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Мария Яремчук

Жизнь Марии Яремчук после занятого 6-го места на Евровидении в 2014 году очень изменилась, ведь впоследствии девушка решила сделать многолетнюю паузу в своем творчестве.

Но, наконец, в прошлом Маша вернулась к музыкальной деятельности, правда, кажется не надолго, ведь сейчас она ждет ребенка.

Мария Яремчук (фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Джамала

В 2016 году певица принесла Украине победу с песней "1944" и растрогала весь мир. Жизнь артистки сложилась удачно, ведь и сейчас Джамала не покидает своих высоких позиций, она завоевывает новые награды, делает актуальную и уникальную музыку, а также снова ждет ребенка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

О.Torvald

Группа представила Украину на Евровидении в 2017 году, и конкурс прошел у нас, тогда мы заняли 24 место. Но это никак не повлияло на любовь народа к их творчеству.

Сейчас же лидер группы Женя Галич объединяет службу в ВСУ с творчеством и помогает бороться за свободу нашей страны на фронте и дает благотворительные концерты вместе с группой.

О.Torvald (фото: instagram.com/otorvald)

Меловин

В 2018 году от Украины на конкурс поехал Melovin, показавший невероятное выступление, но при этом занял лишь 17 место. Но это не сбило певца с пути и сейчас его можно смело назвать суперзвездой украинского шоу-бизнеса.

Костя не прекращает развиваться как артист и как личность, ведь он желает доказать сам себе, на что способен Melovin. Его песни знает наизусть, вероятно вся страна, а его смелостью восторженные фанаты.

Следует сказать, что в этом году парень не прошел нацотбор и не смог представить нашу страну на Евровидении, но это не ставит на паузу его творчество.

Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)

Go_A

После отмены конкурса через ковод в 2020 группа смогла представить Украину в 2021 году и заняла 5 место.

Екатерина Павленко сейчас активно выступает на благотворительных концертах и футбольных матчах, дает интервью иностранным СМИ и рассказывает правду о том, что происходит в Украине.

Go_A (фото: instagram.com/go_a_band)

Kalush Orchestra

Группа Kalush Orchestra стала первой группой, представившей Украину на конкурсе во время полномасштабной войны на нашей территории. Тогда песня "Стефания" смогла принести ребятам победу.

После этого розовая панама стала определенным символом для Украины. А сейчас группа продолжает давать благотворительные концерты. Также недавно говорили, что группа распалась, но Олег Псюк опроверг эти слухи.

Kalush Orchestra (фото: instagram.com/kalush.official)

TVORCHI

Выступление TVORCHI в 2023 году также во время войны в Украине, смогло растрогать весь мир, ведь песня "Стальное сердце" рассказывает о мощи нашего народа. Правда, из-за сильного волнения за родной город, в который за 10 минут до выступления ребят попала российская бомба, они заняли 6 место.

Сейчас же они продолжают свое творчество, но стоит сказать, что безумной популярности им Евровидение не принесло.

TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)