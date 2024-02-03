Нацотбор на Евровидение 2024: где смотреть финал, как голосовать и кто победит
Сегодня, 3 февраля, украинцы узнают, кто будет представлять нашу страну на Евровидении. Финал Нацотбора обещает быть увлекательным.
Где посмотреть Нацотбор, как голосовать за финалистов и кому букмекеры прогнозируют победу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: "Суспільне", Eurovision World, Instagram-страница Евровидения, сайт "Дія".
Где можно посмотреть Нацотбор
Есть несколько вариантов. Трансляция финала будет проходить как в формате видео, так и по радио - послушать Нацотбор можно будет на "Радио Луч". Перед шоу начнется в 17:30, а в 18:00 начинайте смотреть финал. Вы можете выбрать:
- телеканал и сайт "Суспільне Культура"
- Facebook-страницы "Суспільне" и "Євробачення Україна"
- сайт Евровидения в Украине.
Кроме того, смотреть прямой эфир Нацотбора можно будет в "Дие". Откройте раздел "ДІя.ТБ" и выберите канал "Суспільна Культура HD".
Когда Нацотбор (коллаж: РБК-Украина)
Как голосовать
Известно, что победитель финала определят результаты голосования жюри и зрителей. Отдать свой голос за конкурсанта вы сможете в "Дие". Это очень просто:
- откройте раздел "Сервисы"
- далее выберите "Опрос"
- найдите "Активные опросы"
- выберите артиста, за которого вы хотите проголосовать.
Кто победит в Нацотборе - прогнозы букмекеров
Бессменным лидером остается дуэт реперши alyona alyona и певицы Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Именно этим артисткам букмекеры прогнозируют победу.
Кто победит в Нацотборе (скриншот)
На втором месте оказался MELOVIN, третье и четвертое место букмекеры отдают артистке ANKA и группе YAGODY.
Ранее уже стало известно, что на Евровидении 2024 года неожиданно выступит еще одна страна, возвращения которой не ждали.
Кроме того, недавно мы рассказывали, кто из украинских звезд выступит в финале Нацотбора на Евровидение 2024.