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Нацотбор на Евровидение 2024: где смотреть финал, как голосовать и кто победит

Суббота 03 февраля 2024 14:01
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Нацотбор на Евровидение 2024: где смотреть финал, как голосовать и кто победит Кто победит в финале (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сегодня, 3 февраля, украинцы узнают, кто будет представлять нашу страну на Евровидении. Финал Нацотбора обещает быть увлекательным.

Где посмотреть Нацотбор, как голосовать за финалистов и кому букмекеры прогнозируют победу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: "Суспільне", Eurovision World, Instagram-страница Евровидения, сайт "Дія".

Где можно посмотреть Нацотбор

Есть несколько вариантов. Трансляция финала будет проходить как в формате видео, так и по радио - послушать Нацотбор можно будет на "Радио Луч". Перед шоу начнется в 17:30, а в 18:00 начинайте смотреть финал. Вы можете выбрать:

  • телеканал и сайт "Суспільне Культура"
  • Facebook-страницы "Суспільне" и "Євробачення Україна"
  • сайт Евровидения в Украине.

Кроме того, смотреть прямой эфир Нацотбора можно будет в "Дие". Откройте раздел "ДІя.ТБ" и выберите канал "Суспільна Культура HD".

Хто представлятиме Україну на Євробаченні (колаж: РБК-Україна)

Когда Нацотбор (коллаж: РБК-Украина)

Как голосовать

Известно, что победитель финала определят результаты голосования жюри и зрителей. Отдать свой голос за конкурсанта вы сможете в "Дие". Это очень просто:

  • откройте раздел "Сервисы"
  • далее выберите "Опрос"
  • найдите "Активные опросы"
  • выберите артиста, за которого вы хотите проголосовать.

Кто победит в Нацотборе - прогнозы букмекеров

Бессменным лидером остается дуэт реперши alyona alyona и певицы Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Именно этим артисткам букмекеры прогнозируют победу.

Нацотбор на Евровидение 2024: где смотреть финал, как голосовать и кто победитКто победит в Нацотборе (скриншот)

На втором месте оказался MELOVIN, третье и четвертое место букмекеры отдают артистке ANKA и группе YAGODY.

Ранее уже стало известно, что на Евровидении 2024 года неожиданно выступит еще одна страна, возвращения которой не ждали.

Кроме того, недавно мы рассказывали, кто из украинских звезд выступит в финале Нацотбора на Евровидение 2024.

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