5 громких скандалов в Нацотборах Евровидения, которые украинцы до сих пор не могут забыть

Политический контекст в песне "Ґринджоли"

В 2005 году Евровидение проходило в Украине. Тогда нашу страну представляла группа "Ґринджоли", которая стала очень популярной на фоне Оранжевой революции, что прошла накануне. Тогда музыканты практически создали гимн революции - песню "Разом нас багато, нас не подолати".

Однако "Ґринджолів" тогда могли дисквалифицировать, поскольку их трек расценили как политический. Музыкантам предложили изменить слова или выступить с другой композицией. В результате артисты спели "Разом нас багато" на английском языке, но куплет оставили на украинском. На конкурсе группа заняла 19 место.

Устаревшая песня Приходько

В 2009 году певицу Анастасию Приходько не допустили в финал, поскольку оказалось, что артистка представила устарелую песню. По правилам Евровидения, в конкурсе могли соревноваться певцы с композициями, которые публично не исполнялись перед публикой до октября 2008 года. Тогда Елена Мозговая, которая продюсировала Приходько, даже угрожала подать в суд и заявляла, что правила Нацотбора не совершенны.

В результате все закончилось тем, что Анастасия Приходько представила Россию на конкурсе в Москве. Она заняла 11 место. Украину тогда представила Светлана Лобода, занявшая 12 место.

Андрей Данилко заподозрил артистку TAYANNA в пении под фонограмму

Во время финала Нацотбора в 2018 году член жюри Андрей Данилко заподозрил конкурсантку TAYANNA в том, что она не пела вживую. По его словам, после полуфинала он получил множество звонков от людей, заметивших, что она выступала под фонограмму.

Данилко попросил артистку спеть эпизод композиции вживую. Это вызвало негативную реакцию зала и администратора певицы. На эмоциях Данилко в прямом эфире крикнул мужчине "идти в п**ду" и посоветовал "выпить таблетку". В результате TAYANNA все-таки спела еще раз и доказала, что исполняла песню вживую. Но в конкурсе она так и не победила. Нашу страну тогда представил MELOVIN, занявший 17 место.

Maruv не захотела отказываться от концертов в России

В 2019 году на Национальном отборе Евровидения победила певица Maruv. Артистка в то временя активно выступала в России, принципиально не замечая военной агрессии РФ на Донбассе. У нее даже был запланирован тур по стране-агрессорке. По условиям контракта, Maruv должна была отказаться от гастролей в РФ. Однако певица не согласилась на это, заявив, что эти условия слишком жесткие.

Как следствие, в 2019 году Украина не участвовала в Евровидении. Добавим также, что любовь Maruv к России никуда не исчезла - артистка осталась строить свою карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны.

Alina Pash скрыла информацию о поездке в оккупированный Крым

В Нацотборе Евровидения 2022 года выиграла певица Alina Pash, которая с маленьким отрывом в баллах опередила главного конкурента Kalush Orchestra. Скандал разгорелся сразу после объявления результатов, ведь из-за якобы технической ошибки редактора ведущим сначала озвучили неправильные баллы конкурсантов. Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк потребовал у организаторов показать реальный список баллов.

Скандал набрал немалых масштабов, а когда оказалось, что Alina Pash в 2015 году незаконно посещала аннексированный Россией Крым, прилетев туда из Москвы, артистку дисквалифицировали. Сначала она возражала, что летала на полуостров через РФ и даже предоставила липовую справку вроде бы от украинских пограничников. Но ее это не спасло.

В результате Kalush Orchestra представил Украину на Евровидении и занял первое место. Тогда, несмотря на запрет организаторов на политические лозунги, Олег Псюк со сцены на весь мир выкрикнул "Help Azovstal right now" - "Помогите Азовстали прямо сейчас". Напоминаем, что в тот момент наши военные были заблокированы на Азовстали в разрушенном россиянами Мариуполе.