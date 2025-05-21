Верка Сердючка на концерте продала флаг Залужного: лот ушел за рекордную сумму на помощь детям

Так, несмотря на трудности с выездом за границу, VERKA SERDUCHKA все же отправилась в европейский тур.

Артистка вместе с бэндом выступила в Испании, Великобритании и Германии. Все концерты прошли с аншлагами, собрав тысячи украинцев, которые сейчас живут за рубежом.

Верка Сердючка (фото: пресс-служба артиста)

Одним из самых обсуждаемых событий тура стало выступление в Лондоне. Именно перед этим концертом Андрей Данилко пообщался по телефону с главнокомандующим Валерием Залужным.

Тот передал артисту украинский флаг со своей подписью. Лот продали на аукционе прямо во время шоу - за 15 тысяч фунтов стерлингов. Средства передали на поддержку украинских детей.

Это выступление имело особое значение для Данилко - именно в Лондоне в 1999 году он впервые выступил за пределами Украины. На этот раз шоу прошло на сцене O2 Indigo и стало громким камбэком.

Верка Сердючка в европейском туре (фото: пресс-служба артиста)

Во время концертов артистка много говорила об Украине, исполняла хиты под бешеное сопровождение зала, а также призвала зрителей поддержать украинскую группу Ziferblat на "Евровидении", исполнив вместе с публикой фрагмент их песни "Bird of Pray".

"Эти концерты - терапия для всех украинцев, которые уже много лет живут в хроническом стрессе", - прокомментировал Данилко.

"Мы хотели подарить людям эмоции, которые дают силы жить дальше", - добавил он.

Кроме выступлений, артист успел посетить BBC Studios, легендарный дом Фредди Меркьюри и студию Abbey Road.

Верка Сердючка и Инна Белоконь (фото: пресс-служба артиста)

Сейчас команда VERKA SERDUCHKA уже вернулась в Украину и готовится ко второй части тура.