Вєрка Сердючка на концерті продала прапор Залужного: лот пішов за рекордну суму на допомогу дітям

VERKA SERDUCHKA повернулася до Європи з новим туром, що об'єднав українців у різних країнах. Один із концертів відзначився особливим жестом підтримки - і тут не обійшлося без участі Валерія Залужного.
Детальніше дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Так, попри труднощі з виїздом за кордон, VERKA SERDUCHKA все ж вирушила у європейський тур.
Артистка разом з бендом виступила в Іспанії, Великій Британії та Німеччині. Усі концерти пройшли з аншлагами, зібравши тисячі українців, які зараз живуть за кордоном.
Однією з найбільш обговорюваних подій туру став виступ у Лондоні. Саме перед цим концертом Андрій Данилко поспілкувався телефоном із головнокомандувачем Валерієм Залужним.
Той передав артисту український прапор зі своїм підписом. Лот продали на аукціоні просто під час шоу - за 15 тисяч фунтів стерлінгів. Кошти передали на підтримку українських дітей.
Цей виступ мав особливе значення для Данилка - саме в Лондоні у 1999 році він вперше виступив за межами України. Цього разу шоу пройшло на сцені O2 Indigo й стало гучним камбеком.
Під час концертів артистка багато говорила про Україну, виконувала хіти під шалений супровід залу, а також закликала глядачів підтримати український гурт Ziferblat на "Євробаченні", виконавши разом з публікою фрагмент їхньої пісні "Bird of Pray".
"Ці концерти - терапія для всіх українців, які вже багато років живуть у хронічному стресі", - прокоментував Данилко.
"Ми хотіли подарувати людям емоції, які дають сили жити далі", - додав він.
Окрім виступів, артист встиг відвідати BBC Studios, легендарний будинок Фредді Мерк’юрі та студію Abbey Road.
Наразі команда VERKA SERDUCHKA вже повернулась до України та готується до другої частини туру.
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