"Мне так жаль". Данилко объяснил, почему не выпускает новые песни на украинском и не переводит старые

51-летний певец Андрей Данилко, известный широкой публике как Верка Сердючка, объяснил, почему в его репертуаре до сих пор нет новых песен на украинском языке, а старые хиты остаются без перевода.

Андрей Данилко давно пишет песни на украинском языке, однако новых релизов поклонники до сих пор не услышали.

Причина - банальная, но вполне понятная: большинство тех, с кем артист создавал композиции, сейчас или за границей, или, как признается сам Данилко, уже отошли в вечность. А сделать все с нуля своими силами - дело не из простых и точно не быстрое.

"Я вам скажу, что я их (украиноязычные песни. - Ред.) писал давно. Мне так жаль, что я не могу это показать. Сейчас объясню почему. Для того, чтобы показать, надо время и людей, вот именно специалистов. Молодежи это проще, потому что они свое могут сделать. Те люди, с которыми я работал, или их нет, потому что они умерли уже, или уехали. Мне в этом смысле сложно сделать этот репертуар. И нужна такая остановка, чтобы сесть, и это сделать", - поделился артист.

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Несмотря на то, что Данилко имеет в своем активе немало песен, написанных на государственном языке, он не спешит их публиковать, поскольку, по его словам, необходима пауза и полное погружение в работу над новым репертуаром.

Что же касается старых хитов, которые в свое время стали визитной карточкой Верки Сердючки, то их он переводить не собирается.

И даже не из-за отсутствия желания, а потому, что результат не удовлетворяет его как артиста. Данилко признался, что пробовал несколько раз, но ничего, кроме "КВН", из этого не вышло.

"Вот переведите мне, пожалуйста, "Червону руту" на русском. Ивасюк - это для меня пример, как талантливо написать. Я всем говорил, что будет популярно только талантливое. А это всегда поиск: найти то, что будет и о вас, и оригинально, и избегать слов, которые есть в каждой песне. Мне кажется, я нашел какие-то такие формулировки, ну, конечно, от Сердючки, которые можно легко подпевать, и запоминать, и рисуется какая-то история в этом. Новые песни, я пишу на украинском. И мне кажется, что они, получаются, очень неплохими", - добавил Данилко.

Сейчас артист не гонится за хайпом или количеством песен - он стремится создать что-то действительно качественное, а не просто "перевести для галочки".