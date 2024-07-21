Верховина и еще 5 живописных сел в Карпатах, где не жарко даже летом

В Карпатах есть немало очаровательных сел, где можно насладиться прохладой даже в самые жаркие летние дни, которые предложат вам непревзойденные виды, уникальную культуру и комфортный климат для отдыха.

Какие есть живописные и интересные села в Карпатах для отдыха летом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Верховина

Живописность этого края очаровала многих писателей и художников, в частности, известного режиссера Сергея Параджанова, который именно в Верховине снял известный фильм "Тени забытых предков". Поселок является сердцем Карпат, которое также славится подлинным культурным наследием, уникальными традициями и невероятными пейзажами.

Одной из основных изюминок Верховины являются ее этнографические музеи, позволяющие погрузиться в жизнь гуцулов, узнать их обычаи, ремесла и быт. Здесь можно посетить Музей гуцульской магии и Музей Ивана Франко, где хранятся экспонаты, отражающие богатое культурное наследие региона.

Поселок также славится своей кухней, где сочетаются традиционные гуцульские блюда. Местные рестораны и кафе предлагают вкусные и сытные блюда, приготовленные по старинным рецептам, что позволяет насладиться настоящими вкусами Карпат.

Верховина (фото: Википедия)

Шешоры

Одной из главных привлекательностей Шешоры являются его природные водоемы. Село известно своими чистыми горными реками и водопадами, в частности, водопадом Шешоры, который является популярным местом для посетителей.

Эти водопады не только поражают своей красотой, но и создают благоприятные условия для отдыха и купания в летний зной. Поселок также славится своей аутентичной гуцульской культурой и традициями.

Местные жители хранят древние ремесла, такие как резьба по дереву и ткачество, которые можно увидеть на местных ярмарках и в мастерских. Посетители могут погрузиться в атмосферу гуцульского обихода, а также приобрести уникальные сувениры.

Село также известно своей гастрономией. Местные кафе и рестораны предлагают традиционные карпатские блюда, приготовленные по старинным рецептам. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться вкусными домашними блюдами и отдохнуть в уютной атмосфере.

Шешоры (фото: Википедия)

Пилипец

Одна из основных привлекательностей Пилипца - это его природные ресурсы, в том числе горные реки и водопады. Особенно популярен водопад Шипот, который находится недалеко от села. Это одно из самых живописных мест в регионе, которое привлекает туристов своей поразительной красотой и возможностью насладиться купанием в прохладной воде.

Пилипец также известен своими горнолыжными курортами. Зимой это место превращается в популярный центр любителей зимних видов спорта, с хорошо подготовленными трассами и современной инфраструктурой для лыжного спорта.

Летний период предлагает множество возможностей для активного отдыха, включая пешеходные маршруты, велосипедные прогулки и экскурсии по окрестным горам.

Водопад Шипот (фото: Википедия)

Криворивня

Одна из главных жемчужин Криворивни - это ее исторические и культурные достопримечательности. Село известно как один из культурных центров гуцульской традиции. Здесь расположены многочисленные музеи, в частности Музей Ивана Франко, где хранятся экспонаты, рассказывающие о жизни и творчестве выдающегося украинского писателя.

Музей гуцульской магии и искусств также привлекает интересующихся традиционными ремеслами и магическими обрядами гуцулов. Это еще один поселок, который был очень популярен среди выдающихся деятелей культуры. Природные виды вокруг Криворивни восхищают своей красотой.

Горные тропы и маршруты открывают невероятные панорамы карпатских ландшафтов, подходящих для пешеходного туризма и активного отдыха. Чистый горный воздух, густые леса и звуки природы создают идеальные условия для релаксации и восстановления сил. Не зря село часто называют украинскими Афинами.

Криворивня (фото: Википедия)

Яблуница

Яблуница - это маленькая, но очень уютная деревня, расположенная в западной части Карпат, между Яремче и Верховиной. Оно известно своей природной красотой, чистым горным воздухом и традиционным гуцульским колоритом. Одним из основных преимуществ этого места является его идеальное расположение для горных походов и экотуризма.

Живописные горные тропы и многочисленные туристические маршруты предлагают увлекательные прогулки, и возможность насладиться незабываемыми пейзажами Карпат. Яблуница также известна своей традиционной гуцульской культурой.

Местные жители бережно хранят свои обычаи и ремесла, что делает село интересной точкой для культурных и этнографических исследований. Посетители могут ознакомиться с традиционной гуцульской жизнью, посещая местные мастерские и сувенирные магазины, где продаются уникальные изделия ручной работы.

Яблуница (фото: Википедия)