5 секретных мест в Умани, которые вам понравятся. Что посмотреть в этом городе
Умань - город с богатой историей и культурным наследием, скрывающий много интересных мест, которые остаются неизвестными для большинства туристов. От уютных парков до старинных архитектурных жемчужин здесь есть немало уголков, которые стоит открыть для себя. И Умань - это не только невероятно красивый дендропарк "Софиевка", но еще много интересных мест.
О каких интересных местах в Умани не знает большинство туристов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Рисованный забор
Увидеть этот длинный забор в Умани - это уникальная возможность погрузиться в мир творчества и волонтерского духа. Этот огромный забор украшают яркие и неповторимые "холсты", созданные руками 70 талантливых уманских художников.
Каждый из них вложил частицу своей души в этот проект, превратив обычный забор в настоящую арт галерею под открытым небом. Разнообразие стилей и тем, от абстрактных композиций до реалистических портретов, делает этот забор настоящим произведением искусства, которое нельзя пропустить.
Рисованный забор в Умани (Фото: IGotoWorld)
Могила раввина Нахмана из Брацлава
Могила раввина Нахмана из Брацлава в Умани является одним из важнейших мест паломничества для брацлавских хасидов. Раввин Нахман, правнук основателя хасидизма, родился в 1772 году и стал известен своими духовными наставлениями и глубокими мистическими трудами.
После его смерти в 1810 году, могила раввина стала местом ежегодного паломничества, особенно на еврейский Новый год (Рош ха-Шана), когда тысячи хасидов со всего мира приезжают в Умань, чтобы помолиться и провести праздничные дни у его могилы.
Могила раввина Нахмана (фото: Википедия)
Василианский монастырь
Василианский монастырь, основанный орденом Святого Василия Великого, являлся важным духовным и образовательным центром. Подземные ходы служили убежищем во время нападений и служили местом сохранения реликвий и ценностей. Прогуливаясь по этим старинным коридорам, можно почувствовать дыхание истории и представить себе, как здесь когда-то бурлила жизнь.
Спуститься в таинственные подземелья Василианского монастыря в Умани - это настоящее путешествие во времени, открывающее занавес истории и легенд. Эти подземелья, построенные в XVIII веке, хранят многочисленные тайны и рассказы о прошлых временах. Живущие здесь красочные монахи создают атмосферу духовного спокойствия и благодати.
Василианский монастырь (фото: Википедия)
Мемориальный музей-квартира Надежды Суровцовой
Музей-квартира Надежды Суровцовой в Умани – это особый культурный и исторический объект, посвященный жизни и деятельности выдающейся украинской интеллектуалки, журналистки, правозащитницы и общественного деятеля.
Надежда Суровцова родилась в 1896 году, и в течение своей жизни внесла значительный вклад в развитие украинской культуры и общества. Музей расположен в квартире, где она провела последние годы своей жизни. Экспозиция музея тщательно воссоздает атмосферу ее быта и рабочего пространства.
Здесь собраны личные вещи, документы, фотографии, письма и рукописи, позволяющие посетителям ближе познакомиться с ее жизнью и деятельностью.
Квартира-музей Надежды Суровцевой (фото: Википедия)
Памятник Гонте и Железняку
Единственный в Украине памятник вожакам Колиивщины, Ивану Гонте и Максиму Железняку является важной исторической и культурной достопримечательностью, которая находится на месте въезда в старую Уманскую крепость.
Этот монумент как защитник города напоминает о героических событиях прошлого и борьбе украинского народа за свободу. Величественная скульптура изображает исторический момент встречи под Уманью двух выдающихся вожаков - Ивана Гонты и Максима Железняка, оба верхом на лошадях.
Этот момент символизирует единство и силу украинского народа в борьбе за независимость. Вокруг постамента высечена известная цитата Павла Тычины: "Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!"
Памятник Гонте и Железняку (фото: Википедия)
Раньше мы писали о самых интересных местах в Хмельницком, которых нет в путеводителях.
А также рассказывали, что обязательно нужно посмотреть в Виннице.
При написании материала использованы источники: Wikipedia, IGotoWorld, Risu, CherkasyCity.