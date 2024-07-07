Что успеть увидеть в Ивано-Франковске за выходные: самые интересные локации

Небольшой город в западной части Украины - Ивано-Франковск, который можно посетить на выходных, очень интересен и привлекает туристов со всего мира. Там можно найти что-то особенное для любого туриста - приятные и уютные парки, вкусная еда, активный отдых, архитектура или произведения искусства.

Австрийская дирекция железной дороги

Здание австрийской дирекции железной дороги спроектировал главный архитектор Эрнст Баудиш. Сооруженная в стиле эклектики она поражает своим внешним видом как жителей города, так и его гостей.

Станислав (старое название Ивано-Франковска) удостоился чести стать центром региональной дирекции железной дороги Австро-Венгерской империи. Благодаря выгодному географическому положению город получил этот статус в 1882 году, а окончательное решение принял директор государственных железных дорог Леон фон Билинский.

К началу Первой мировой войны здесь располагалась дирекция железной дороги, затем – магистрат. После Второй мировой войны и по сей день здание используется как главный корпус медицинского университета.

Австрийская дирекция железной дороги (фото: Википедия)

Бастион

Крепостная галерея "Бастион" находится рядом с историческими остатками городской крепостной стены в Ивано-Франковске. Крепость была построена в 1662 году по заказу Андрея Потоцкого. Архитекторы бастиона удачно соединили остатки оборонного сооружения с новым комплексом, построенным в 2002 году.

Современное здание, напоминающее исторический бастион, охватывает фрагменты старинной стены. Сам Бастион имеет террасу для прогулок и, собственно, галерею.

Также здесь есть магазины сувениров и одежды, а также кафе. В 2012 году была открыта галерея современного искусства "Арт на Мур".

Бастион (Фото: franyk.com)

Кузнечные изделия

Ежегодно в Ивано-Франковске проходит кузнечный фестиваль на день города. Кузнецы из разных регионов Украины и не только показывают свои лучшие работы и демонстрируют профессиональные умения.

Под конец фестиваля кузнецы дарят городу какую-нибудь из своих скульптур. Так как этой традиции уже 15 лет, во Франковске их накопилось достаточно много. Участники фестиваля "Праздник Кузнецов" подарили городу "Букет мастеров", "Круг кованых колец", "Дерево счастья" и многие другие скульптуры, которые можно найти прогуливаясь по улочкам города. И у некоторых из них уже есть свои интересные и магические легенды.

Дерево Счастье на главной аллее (фото: Викимапия)

Коллегиальный костёл Девы Марии (художественный музей)

Комплекс здания был заложен во второй половине 17 века, что делает это здание старейшим в городе. В подземелье есть три крипты, одна из которых служила местом захоронения рода Потоцких.

Сегодня в костеле Девы Марии размещен художественный музей. Здесь можно увидеть галицкие иконы и барочные скульптуры, среди которых работы известного украинского скульптора Г. Пинзеля.

Музей также представляет художественные произведения И. Труша, Ю. Панькевича, О. Кульчицкой и других. В экспозиции есть картины польских, немецких, австрийских и итальянских мастеров 18-20 веков.

Костёл Девы Марии (Фото: Википедия)

Дворец Потоцких

Этот дворец построил польский коронный гетман Андрей Потоцкий для себя и своей семьи. Сначала здание использовалось как место жительства семьи Потоцких, а затем стало военным госпиталем. Сейчас дворец принадлежит городу, поэтому здесь часто устраивают разные фестивали и выставки, проводят концерты, а также организуют фотосессии.

Ворота входа во Дворец Потоцких (фото: Википедия)