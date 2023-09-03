Юрист рассказал о коварном трюке с повестками, который применяют работники ТЦК

Какой трюк применяют работники ТЦК с повестками

Адвокат поделился историей, случившейся с его клиентом при получении повестки через почтовый ящик.

"Представьте реальную ситуацию - мужчина вынимает из почтового ящика повестку, а сразу под ней - приговор суда о признании его виновным в совершении уголовного проступка по ч. 1 ст. 337 УК Украины - уклонение от военного учета со штрафом 1 500 000 грн. Это при том, что он не то, что не был в ТЦК, но ни разу не получал повестку", - рассказывает юрист.

Симутин отмечает, что у работников ТЦК очень бурное воображение, раз они додумались до такого способа заставить мужчину прийти в военкомат.

Действительно ли сразу открывают уголовное дело

"Когда я услышал эту историю, я чуть не поверил, потому что у нас можно ожидать что угодно. Но оказалось, что мужчина ошибся в сумме - там указано 300 необлагаемых налогом минимумов и сам штраф в размере 5 100 грн. Находясь в шоковом состоянии, мужчина умножил эти цифры и получил 1,5 млн", - говорит Симутин.

На самом деле, юридически не осведомленному гражданину здесь сложно обнаружить подвох. Ибо сначала человек видит повестку, где ему угрожают уголовным преследованием, а затем сразу видит приговор суда о совершении уголовного проступка. Правда там не указана фамилия, а только цифры.

"Обычному человеку крайне трудно в стрессовом состоянии разобраться в этой ситуации, поэтому этот мужчина действительно был убежден, что на него возбуждено уголовное дело. Я проверил по реестру, и этот приговор действителен, но он касается другого лица. Вероятно, у работников ТЦК это такой способ мотивации или устрашения", - объясняет эксперт.

Также он призывает мужчин не паниковать, если в почтовых ящиках они увидят такие дополнения к повестке.