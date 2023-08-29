Для украинских водителей хотят ввести новый штраф: за что его выписывают и какая сумма

В Украине хотят ввести новые штрафы, касающиеся дрифта на дорогах. Главной причиной этого инициаторы называют создание опасных ситуаций в результате дрифта и для водителей, и для пешеходов.

Действительно ли нужны такие нововведения и какая сумма штрафа - читайте ниже в материале Styler.

Что известно о новых правилах

В объяснительной записке к законопроекту №9642 говорится, что дрифт на дорогах нарушает покой людей и может стать причиной аварийных ситуаций как с участием машин, так и пешеходов.

"Существуют случаи управления транспортными средствами в так называемом дрифте (например, для общей демонстрации якобы возможностей техники). Такие действия осуществляются, в частности, на территориях жилых массивов, парковках торговых центров, что создает дополнительную угрозу пешеходам, водителям других транспортных средств, нарушает", - пишут авторы.

За умышленный дрифт хотят взимать следующие штрафы:

одноразовое нарушение - 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 8 500 гривен

повторное нарушение - 1 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 17 000 гривен

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Нужны ли такие штрафы в Украине

Транспортный аналитик Александр Гречко уверен, что такие правила действительно нужны на украинских дорогах. Он отмечает, что для дрифта есть специально отведенные участки, а вот городские дороги для этого не предназначены.

"Как элемент того, что раньше это наказывалось и того, что это нужно наказывать, да, я думаю, что это может быть целесообразно. Единственный вопрос в том, что законодательно это можно прописать, но на сколько он будет выполняться", - высказывается эксперт.

По его мнению, немаловажную роль играет то, как именно будут следить за выполнением новых правил: камеры видеонаблюдения, полицейские посты и т. д.

Кроме того, дрифт авто может произойти и по другим непреднамеренным причинам, например, технические неисправности или трудности с управлением.

Вместе с тем Александр отмечает то, что к подобным ограничениям нужно подходить комплексно.

"В контексте автомобильного движения есть негативное окно возможностей для водителей, которые хотят нарушать. Это разрешение превышать скорость на 20 километров сверх разрешенной скорости. То есть если в городе можно ехать 50 км/ч, то водитель может ехать 70, и за это он не получит штраф", - объясняет аналитик.

В городе эти две скорости могут иметь разницу в случае ДТП: водитель или другие участники могут травмироваться и даже смертельно. По словам эксперта, такая норма с разрешенными 20 км/ч действует только в Украине, России и Белоруссии.

Следует добавить, что в случае получения штрафа за дрифт и уплаты его в первые 10 дней водитель получит скидку 50%, то есть сумма будет составлять 4 250 гривен.

По мнению транспортного аналитика, в Украине должна заработать система штрафных баллов, а не скидка и увеличение количества нарушений, за которые нужно платить.