Вербное воскресенье в 2023 году: когда будем отмечать и какие традиции нужно соблюдать
Вербное воскресенье - один из важнейших христианских праздников, который отмечается весной. Дата этого праздника зависит от даты Пасхи и символизирует Вход Господний в Иерусалим. Традиционно Вербное воскресенье отмечают в конце шестой недели Великого поста.
Когда в 2023 году будем отмечать Вербное воскресенье и какие традиции нужно соблюдать - читайте в материале Styler ниже.
Когда Вербное воскресенье
Христиане западного обряда (католики) будут отмечать Вербное воскресенье 2 апреля. Пасху - 9 апреля. А христиане восточного обряда (православные и греко-католики) отметят Вербное воскресенье 9 апреля, а Пасху соответственно - 16 апреля.
В календарях этот праздник называется - Вход Господний в Иерусалим. Суббота накануне называется Лазаревой - в этот день Иисус Христос воскресил в Вифании Лазаря. Благодаря очевидцам это чудо стало известно по всей стране. И в Иерусалиме Иисуса Христа встречала толпа людей, к его ногам бросали цветы, а также люди пели песни.
После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя - с самыми строгими запретами во время Великого поста, а также - с традиционной подготовки к Пасхе.
Во многих языках мира последнее воскресенье перед Пасхой называют пальмовым, так как во время въезда Иисуса Христа в Иерусалим дорогу выстилали пальмовыми ветками.
Однако в славянских странах пальмы не растут и символом праздника с древних времен выбрали вербу. Ветки вербы символизируют независимость, жизнь и победу.
Традиции на Вербное воскресенье
В этот день в церквях проводят праздничные службы, и христиане приносят в храмы веточки вербы, для освящения. После службы шутливо бьют этими веточками друг друга и приговаривают: "То не я бью - верба бьет, через неделю Пасха, близко красное яичко".
Также в церквях обязательно ставят свечку за здоровье всех членов семьи. Освященные веточки вербы ставят дома и хранят до следующего года. Считается, что верба оберегает дом от дурного глаза и болезней.
Есть и другая традиция - после церкви в дом не заходят, а вербную веточку сразу несли в сад или на огород, там ее сажали в землю. Остальные - забирали в дом и ставили под иконы.
Так как Вербное воскресенье выпадает на дни Великого поста, то есть ограничения в пище. Однако на обед можно немного рыбы.
Что категорически нельзя в Вербное воскресенье
- Нельзя употреблять пищу животного происхождения
- Нельзя проводить церковные обряды - крещение детей, венчание, свадьбы
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, работать на огородах и желательно свести к минимуму всю домашнюю работу.
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