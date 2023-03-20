Благовещение Пресвятой Богородицы в 2023 году: дата праздника и главные традиции

Благовещение Пресвятой Богородицы относится к 12 главным церковным праздникам и считается по важности третьим, после Пасхи и Рождества.

Когда отмечают Благовещение, какие существуют традиции и запреты праздника - читайте в материале ниже.

Когда отмечают Благовещение

В православном календаре дата Благовещения не является переходной и ежегодно праздник отмечают по юлианскому календарю 7 апреля. Именно в этот день Благовещение отмечают в Украине. В 2023 году этот праздник выпадает на пятницу.

Однако есть и другая дата праздника - по григорианскому и новоюлианскому календарю. Большинство церквей Западного и часть церквей Восточного обряда отмечают Благовещение 25 марта.

Значение праздника Благовещение

Праздник символизирует большое событие в жизни Девы Марии и всего человечества. Будущую мать Иисуса Христа воспитывали в храме Иерусалима. Она дала обет Богу и вела благочестивую жизнь, оставаясь девственницей даже в браке с названным мужем Иосифом.

К Деве Марии явился Архангел Гавриил и рассказал благостную новость: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой!". Так он сообщил ей о том, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит сына Божьего, Иисуса Христа.

Кстати, во многих странах отсчет Нового года долгое время начинали именно с Благовещенья.

Традиции празднования Благовещения

В этот день в храмах проводят торжественные литургии, а священники облачаются в голубые одежды. Верующие обязательно посещают службы, где освящали воду.

После литургии в древние времена выпускали в небо голубей - люди верили, что птицы долетят до неба и расскажут ангелам-хранителям о всех событиях.

В Благовещение считается, что открываются небеса и Господь может услышать молитва людей и их просьбы. Именно в этот период происходят паломничества к святым местам.

За столом в этот день стараются собраться всей семьей. И хотя Благовещение приходится на Великий пост, в праздник можно сделать ослабление - в меню разрешена рыба, морепродукты, растительное масло и бокал вина.

Более жесткие правила приходится соблюдать, если дата Благовещения совпадает со Страстной неделей - приходится исключать из рациона большинство продуктов.

Запреты на Благовещение

В Благовещение существует запреты - как в любой церковный праздник. Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, рукодельничать. Еще нельзя давать взаймы или брать в долго.

На Благовещение не проводят венчание, крестины и другие обряды.

Нельзя злословить, ругаться, провоцировать конфликты. Нужно молиться и воздерживаться от мирских радостей и удовольствий.