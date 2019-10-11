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Меладзе і Брежнєва з'явилися на публіці і розвіяли чутки (відео)

STYLERПерсони    11.10.2019 - 16:41
Меладзе і Брежнєва з'явилися на публіці і розвіяли чутки (відео)
Костянтин Меладзе, Віра Брежнєва (Колаж РБК-Україна)

Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва спростували плітки і чутки про них спільною появою

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва, як і раніше щасливі у шлюбі і ні про яке розлучення не може бути й мови. Про це свідчить спільна поява подружжя на людях, де вони продемонстрували єдність і любов один до одного. Так, зірки шоу-бізнесу відвідали концерт українського співака Rozhden в одному з київських нічних клубів.

На виступі пара танцювала та підспівувала виконавцю. Загалом, була щаслива і спокійна.

Відео: Брежнєва і Меладзе на концерті в Києві (YouTube)

Нагадаємо, що раніше в пресі з'явилися чутки про те, що нібито Меладзе зраджує своїй дружині Брежнєвій з солісткою ВІА "Гри" Ерікою Герцег. Сама артистка не давала ніякиї коментарів, її прес-служба наполегливо спростовує інформацію, а Віра Брежнєва в соціальних мережах сміється над цією сенсацією.

Меладзе і Брежнєва з'явилися на публіці і розвіяли чутки (відео)Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (Instagram/VeraBrezhneva)

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