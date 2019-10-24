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Брежнєва знову спробувала спростувати зради Меладзе: з'явилося фото

STYLERПерсони    24.10.2019 - 20:26
Брежнєва знову спробувала спростувати зради Меладзе: з'явилося фото
Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

Віра Брежнєва вирішила знову довести шанувальникам, що чоловік їй не зраджує

Віра Брежнєва знову намагається спростувати чутки про зради її чоловіка Костянтина Меладзе. Для того, щоб довести вірність чоловіка співачка відкрила завісу особистого життя і продемонструвала фанатам любовне послання від коханого.

Зірка шоу-бізнесу опублікувала в Instagram-stories фото любовної записки, де написано I love you! ("Я люблю тебе"). Визнання супроводжується таємничою літерою "К", яка, судячи з усього, означає ім'я чоловіка Віри - Костянтин.

Брежнєва знову спробувала спростувати зради Меладзе: з'явилося фото

Скріншот (Instagram)

Колишня учасниця ВІА "Гри" показує, що в їхній родині панує любов і розуміння, а чутки про зради - це вигадки журналістів.

Нагадаємо, що раніше в пресі з'явилися чутки про те, що нібито Меладзе зраджує своїй дружині Брежнєвій з солісткою ВІА "Гри" Ерікою Герцег. Сама артистка не давала жодних коментарів, її прес-служба наполегливо спростовує інформацію, а Віра Брежнєва в соціальних мережах сміється над цією сенсацією.

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