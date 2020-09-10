Венедіктова призначила собі нового заступника

Фото: Ірина Венедіктова і Максим Якубовський (gp.gov.ua)

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила Максима Якубовського своїм заступником. Сьогодні його представили колективу.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За словами Венедіктової, вона знає Якубовського як патріота і людину, яка займалася створенням військових прокуратур.

Зазначимо, Якубовський розпочав роботу в органах прокуратури у 1996 році, став наймолодшим слідчим з особливо важливих справ в українській прокуратурі. У Генеральній прокуратурі України він обіймав посади від слідчого до начальника слідчого відділу. У 2014 році ініціював відтворення системи військових прокуратур. Був заступником головного військового прокурора. З 2018 і 2020 роки продовжив військову службу в одній з українських спецслужб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виконуючим обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) після звільнення Назара Холодницького став Максим Грищук.

Холодницький написав заяву про звільнення за власним бажанням. На осінь 2020 року готувався новий конкурс з обрання керівника САП.