ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Венедіктова призначила собі нового заступника

Київ, Четвер 10 вересня 2020 14:28
Венедіктова призначила собі нового заступника
Фото: Ірина Венедіктова і Максим Якубовський (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила Максима Якубовського своїм заступником. Сьогодні його представили колективу.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За словами Венедіктової, вона знає Якубовського як патріота і людину, яка займалася створенням військових прокуратур.

Зазначимо, Якубовський розпочав роботу в органах прокуратури у 1996 році, став наймолодшим слідчим з особливо важливих справ в українській прокуратурі. У Генеральній прокуратурі України він обіймав посади від слідчого до начальника слідчого відділу. У 2014 році ініціював відтворення системи військових прокуратур. Був заступником головного військового прокурора. З 2018 і 2020 роки продовжив військову службу в одній з українських спецслужб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виконуючим обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) після звільнення Назара Холодницького став Максим Грищук.

Холодницький написав заяву про звільнення за власним бажанням. На осінь 2020 року готувався новий конкурс з обрання керівника САП.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика заместительГенпрокурорІрина Венедіктова
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся