Пасхальный хлеб по необычному рецепту от Клопотенко: невероятно воздушная выпечка

Паасброд - традиционная пасхальная выпечка в Нидерландах. Это сладкий хлеб, в котором мало сахара, но есть цукаты, сухофрукты и орехи. Этот хлеб получается очень вкусным, и он очень похож на украинскую классическую паску.

Что вам понадобится

Молоко - 250 мл

Мука - 500 г

Сахар - 150 г + 150 г для начинки

Сливочное масло - 50 г + 1 ст. ложка для начинки

Цукаты - 300 г

Ванильный сахар - 10 г

Сухие дрожжи - 7 г

Яйца - 1 шт. + 2 яичных желтка для начинки

Грецкие орехи для начинки - 150 г

Сахарная пудра - по вкусу

Как готовить паасброд

В сотейнике нужно растопить сливочное масло, потом влить молоко. В смеси растворяем сахар и ванильный сахар. Нагреваем до 40 градусов - смесь должна быть теплой, но не горячей. А потом добавляем яйцо и хорошо перемешиваем.

Смешиваем дрожжи и муку. Вливаем теплую смесь, которая должна быть именно теплой. Горячее молоко испортит дрожжи. Замешиваем мягкое тесто, оно не должно прилипать к рукам. Старайтесь не добавлять муку. При вымешивании нанесите на руки немного растительного масла - так тесто не будет прилипать и будет воздушным, и легким.

Накрываем тесто полотенцем и оставляет в теплом месте. Следите, чтобы не было сквозняков. Все продукты для теста должны быть комнатной температуры - это важно, чтобы тесто было пышным.

Когда тесто увеличится в объеме в два раза, снова его вымешиваем. Накрываем салфеткой и снова оставляем подходить. Процедуру проделываем 2-3 раза - так ваш хлеб получится воздушным.

Орехи измельчаем между двумя листами пергамента: кладем на один лист, накрываем вторым и раскатываем скалкой. Отделяем желтки от белков. Желтки взбиваем с сахаром. Вливаем яичную смесь в орехи и перемешиваем. Заворачиваем массу в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

В тесто добавляем цукаты. Разминаем тесто руками в пласт. В середину выкладываем ореховую начинку и защипываем края. Выкладываем хлеб швом вниз и оставляем в теплом месте еще на 30 минут, чтобы подошло.

Смазываем поверхность хлеба желтком. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут. Потом выкладываем на решетку и смазываем растопленным сливочным маслом. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.