Великодній хліб за незвичайним рецептом від Клопотенка: неймовірно повітряна випічка

Паасброд – традиційна великодня випічка у Нідерландах. Це солодкий хліб, у якому мало цукру, але є цукати, сухофрукти та горіхи. Цей хліб виходить дуже смачним, і він дуже схожий на українську класичну паску.

Що вам знадобиться

Молоко – 250 мл

Борошно - 500 г

Цукор – 150 г + 150 г для начинки

Вершкове масло - 50 г + 1 ст. ложка для начинки

Цукати – 300 г

Ванільний цукор - 10 г

Сухі дріжджі - 7 г

Яйця – 1 шт. + 2 яєчні жовтки для начинки

Волоські горіхи для начинки - 150 г

Цукрова пудра - до свого смаку

Як готувати паасброд

У сотейнику потрібно розтопити вершкове масло, потім влити молоко. У суміші розчиняємо цукор та ванільний цукор. Нагріваємо до 40 градусів - суміш має бути теплою, але не гарячою. А потім додаємо яйце і добре перемішуємо.

Змішуємо дріжджі та борошно. Вливаємо теплу суміш, яка має бути саме теплою. Гаряче молоко зіпсує дріжджі. Замішуємо м'яке тісто, воно не повинно прилипати до рук. Намагайтеся не додавати борошно. При вимішуванні нанесіть на руки трохи олії - так тісто не буде прилипати й буде повітряним, і легким.

Накриваємо тісто рушником і залишаємо у теплому місці. Слідкуйте, щоб не було протягів. Всі продукти для тіста повинні бути кімнатної температури – це важливо, щоб тісто було пишним.

Коли тісто збільшиться вдвічі, знову його вимішуємо. Накриваємо серветкою і знову залишаємо підходити. Процедуру проробляємо 2-3 рази – так ваш хліб вийде повітряним.

Горіхи подрібнюємо між двома аркушами пергаменту: кладемо на один аркуш, накриваємо другим і розкочуємо качалкою. Відокремлюємо жовтки від білків. Жовтки збиваємо із цукром. Вливаємо яєчну суміш у горіхи та перемішуємо. Загортаємо масу в харчову плівку і прибираємо в холодильник на 30 хвилин.

У тісто додаємо цукати. Розминаємо тісто руками у пласт. У середину викладаємо горіхову начинку та защипуємо краї. Викладаємо хліб швом донизу і залишаємо в теплому місці ще на 30 хвилин, щоб підійшло.

Змащуємо поверхню хліба жовтком. Випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Потім викладаємо на решітку та змащуємо розтопленим вершковим маслом. Перед подачею посипаємо цукровою пудрою.