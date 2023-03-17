Классический рецепт паски от Клопотенко: выйдет с первого раза! (видео)
В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля. Это означает, что до праздника остается меньше месяца. Поэтому сейчас самое время готовиться к выпеканию главного украшения стола - пасочек. В ее рецепте много нюансов, однако разобраться с ними сможет даже начинающий.
Рецептом классической паски делился Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале.
Ингредиенты
Для приготовления вам понадобится:
Начинаем готовить
Начинаем с приготовления опары. Нагрейте в сотейнике молоко и покрошите в него дрожжи. Хорошо перемешайте до их растворения. Добавьте сахар и перемешайте еще раз, чтобы сахар тоже растворился. Накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут.
Опара увеличится в два раза, затем добавьте в нее одно яйцо и один желток. Всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Добавьте мягкое масло (оно должно быть комнатной температуры) и сметану.
Хорошо перемешайте все венчиком до объединения. При желании натрите цедру апельсина на мелкой терке и добавьте к смеси с опарой.
Добавьте муку и размешайте тесто лопаткой до однородности. По желанию добавьте к пасхальной выпечке крепкий алкоголь.
Вымешайте мягкое тесто примерно в течение 10 минут. Тесто не должно липнуть к рукам. Сформируйте из него шар и выложите в большую глубокую миску, смазанную подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема.
Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. Обомните тесто и снова сформуйте шар. Еще раз оставьте для подъема на 40 минут, чтобы получить воздушный и легкий пояс. Поместите в него изюм.
Включите духовку разогреваться до 180 градусов в режиме конвекции. Наполните бумажные или металлические формы тестом, но только на 2/3 объема. Оставьте формы в теплом месте, накрыв полотенцем, чтобы тесто подошло к краям формы.
Выпекайте паски в духовке в течение 20-35 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой.
Готовые паски полностью остудите и украсьте любимой глазурью. Украшайте паску, как вам нравится и наслаждайтесь вкусной выпечкой.
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