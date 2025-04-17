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Как украсить паску, чтобы она выглядела как из Pinterest

Четверг 17 апреля 2025 10:30
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Как украсить паску, чтобы она выглядела как из Pinterest Как оригинально украсить паску (фото: Pixabay.com)
Автор: Феликс Коркин

Паска - не только вкусная пасхальная выпечка, но и настоящее поле для творчества. Современные хозяйки украшают ее настолько оригинально, что делают настоящим украшением стола.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает самые интересные способы украшения, которые сделают вашу паску праздничной звездой стола.

Шоколадные конфеты и маршмеллоу

Для яркого оформления используйте любимые батончики, мелкий маршмеллоу и макаруны. Добавьте посыпку из цветных шариков - и паска заиграет новыми красками. Такой десерт особенно понравится детям.
Как украсить паску, чтобы она выглядела как из PinterestПаска с шоколадными конфетами и маршмеллоу (фото: 12kanal.com)

Жареные орешки и миндальные лепестки

Натуральные ингредиенты создают атмосферу домашнего тепла. Золотистые орешки и тонкие лепестки миндаля прекрасно подходят к карамельной или шоколадной глазури. Этот вариант особенно подходит поклонникам классического стиля.
Как украсить паску, чтобы она выглядела как из PinterestПасха с жареными орешками (фото: 12kanal.com)

Безе в виде фигурок

Разноцветные безе в форме цветов, звездочек или зайчиков добавляют пасхе яркости. Еще лучше выглядит композиция в виде радуги. Такой вариант станет украшением не только стола, но и пасхальной корзины.
Как украсить паску, чтобы она выглядела как из PinterestПаска с безе (фото: 12kanal.com)

Цветы, которые можно есть

Свежие или сушеные съедобные цветы превращают паску в настоящий шедевр. Их можно найти в супермаркетах или специализированных магазинах. Выглядит изящно и по-праздничному.
Как украсить паску, чтобы она выглядела как из PinterestПаска со съедобными цветами (фото: 12kanal.com)

Шоколадная глазурь

Паска, полностью покрытая блестящей шоколадной глазурью, выглядит очень аппетитно. К ней подойдут ягоды, орешки или декоративная лента. Такой вариант идеален для любителей насыщенного вкуса.
Как украсить паску, чтобы она выглядела как из PinterestПаска с шоколадной глазурью (фото: 12kanal.com)

Пряники в форме символов

Маленькие пряники в виде яиц, цыплят и пасхальных зайцев легко закрепить на верхушке кулича. Можно также добавить буквы "ХВ" из глазури. Такой кулич будет выглядеть сказочно.
Как украсить паску, чтобы она выглядела как из PinterestПаска с пряниками (фото: 12kanal.com)

Макаруны с начинкой

Эти изысканные французские пирожные добавляют цвета и текстуры. Выберите несколько пастельных оттенков, и пасха приобретет элегантный вид. Для роскошного блеска используйте немного пищевого золота.
Как украсить паску, чтобы она выглядела как из PinterestПаска с макарунами (фото: 12kanal.com)

Швейцарская меренга и корица

Этот тип меренги хорошо держит форму, не крошится и имеет блестящую текстуру. Украсьте ее палочками корицы - и получите ароматную праздничную классику. Идеальное решение для тех, кто ценит стиль и удобство.
Как украсить паску, чтобы она выглядела как из PinterestПаска с меренгой и корицей (фото: 12kanal.com)

Свежие ягоды на глазури

Малина, черника или клубника выглядят особенно празднично на фоне белого или шоколадного покрытия. Чтобы они дольше сохраняли вид, покройте их прозрачным гелем. Это сочетание эстетики и вкуса.
Как украсить паску, чтобы она выглядела как из PinterestПаска со свежими ягодами (фото: 12kanal.com)

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При подготовке материала использовались источники: сайты 12kanal.com и Weukraine.tv.

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