Как украсить паску, чтобы она выглядела как из Pinterest
Паска - не только вкусная пасхальная выпечка, но и настоящее поле для творчества. Современные хозяйки украшают ее настолько оригинально, что делают настоящим украшением стола.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает самые интересные способы украшения, которые сделают вашу паску праздничной звездой стола.
Шоколадные конфеты и маршмеллоу
Для яркого оформления используйте любимые батончики, мелкий маршмеллоу и макаруны. Добавьте посыпку из цветных шариков - и паска заиграет новыми красками. Такой десерт особенно понравится детям.
Паска с шоколадными конфетами и маршмеллоу (фото: 12kanal.com)
Жареные орешки и миндальные лепестки
Натуральные ингредиенты создают атмосферу домашнего тепла. Золотистые орешки и тонкие лепестки миндаля прекрасно подходят к карамельной или шоколадной глазури. Этот вариант особенно подходит поклонникам классического стиля.
Пасха с жареными орешками (фото: 12kanal.com)
Безе в виде фигурок
Разноцветные безе в форме цветов, звездочек или зайчиков добавляют пасхе яркости. Еще лучше выглядит композиция в виде радуги. Такой вариант станет украшением не только стола, но и пасхальной корзины.
Паска с безе (фото: 12kanal.com)
Цветы, которые можно есть
Свежие или сушеные съедобные цветы превращают паску в настоящий шедевр. Их можно найти в супермаркетах или специализированных магазинах. Выглядит изящно и по-праздничному.
Паска со съедобными цветами (фото: 12kanal.com)
Шоколадная глазурь
Паска, полностью покрытая блестящей шоколадной глазурью, выглядит очень аппетитно. К ней подойдут ягоды, орешки или декоративная лента. Такой вариант идеален для любителей насыщенного вкуса.
Паска с шоколадной глазурью (фото: 12kanal.com)
Пряники в форме символов
Маленькие пряники в виде яиц, цыплят и пасхальных зайцев легко закрепить на верхушке кулича. Можно также добавить буквы "ХВ" из глазури. Такой кулич будет выглядеть сказочно.
Паска с пряниками (фото: 12kanal.com)
Макаруны с начинкой
Эти изысканные французские пирожные добавляют цвета и текстуры. Выберите несколько пастельных оттенков, и пасха приобретет элегантный вид. Для роскошного блеска используйте немного пищевого золота.
Паска с макарунами (фото: 12kanal.com)
Швейцарская меренга и корица
Этот тип меренги хорошо держит форму, не крошится и имеет блестящую текстуру. Украсьте ее палочками корицы - и получите ароматную праздничную классику. Идеальное решение для тех, кто ценит стиль и удобство.
Паска с меренгой и корицей (фото: 12kanal.com)
Свежие ягоды на глазури
Малина, черника или клубника выглядят особенно празднично на фоне белого или шоколадного покрытия. Чтобы они дольше сохраняли вид, покройте их прозрачным гелем. Это сочетание эстетики и вкуса.
Паска со свежими ягодами (фото: 12kanal.com)
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При подготовке материала использовались источники: сайты 12kanal.com и Weukraine.tv.