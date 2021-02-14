Великдень 2021 в Україні: коли будемо відзначати велике свято

Великдень у 2021 буде пізнім. Так кажуть, коли велике свято випадає на травневі дні. Цього року Світле Воскресіння Христове за православною традицією українці відзначать 2 травня.

Що символізує цей день, і які особливості святкування будуть у 2021 році - читайте в матеріалі Styler.

"Свято свят, торжество торжеств" - так здавна називають православні християни Великдень. Він символізує не тільки воскресіння Христа - це день добра, людинолюбства, прощення всіх образ.

Великдень святкують після шести тижнів Великого посту. У цьому році він почнеться відразу після тижня Масляної, яку ми будемо відзначати з 8 по 14 березня. Триватиме піст відповідно з 15 березня до 1 травня.

Святкуванню Великодня передує Страсний тиждень. Так називаються останні дні Великого посту, який закінчується у неділю. В цей час згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа, його страждання, розп'яття на хресті, смерть і наступне воскресіння.

Кожен день цього тижня називається "великим", і має свої традиції. Головні з яких - Чистий четвер і Страсна п'ятниця. У четвер прийнято очищатися, як тілом, так і душею, а в п'ятницю - дотримуватися найсуворішого посту.

Цікаво, що сама рання Пасха в XXI столітті була в 2010 році - 4 квітня, а найпізніша за останні кілька десятків років - у 1983 році - 8 травня.

А ось католицька Пасха в 2021 році буде відзначатися майже на місяць раніше православної - 4 квітня.

Відзначимо, що в минулому році святкування Пасхи було затьмарене карантином. У церквах були встановлені суворі обмеження на відвідування та проведення обрядів. Що буде цього року, ще невідомо. Поки ж карантин в Україні буде діяти до кінця квітня, а про подальші рішення обіцяють оголосити в Кабміні.