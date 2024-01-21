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В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)

Великобритания, Воскресенье 21 января 2024 20:41
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В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото) Как выглядит крошечный королевский домик (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Виндзорском замке выставили на осмотр кукольный дом, который создали 100 лет назад и подарили королеве Марии Текской - жене короля Георга V. Миниатюрный домик имеет роскошные залы, комнаты и даже библиотеку, поражающую сходством с настоящей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на публикацию Daily Mail.

Как выглядит кукольный дом

Кукольный дом королевы Мэри создали между 1921 и 1924 годами. Над ним работали 1500 лучших художников, мастеров и производителей того времени. Его масштаб 1:12. В нем укомплектован винный погреб, крошечные королевские драгоценности с настоящими бриллиантами и рубинами, и рояль с функциональными клавишами.

В модели Эдвардианской резиденции есть электричество, действующие лифты и проточная вода, а еще - библиотека, укомплектованная миниатюрными книгами, специально написанными авторами, в частности создателем Шерлока Холмса сэром Артуром Конан Дойлем.

В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)

Вот так выглядит кукольный дом (фото: Royal Collection Trust)

Предметы из кухонь крошечного дома и помещений для прислуги включают в себя пылесос, который в 1920-х годах был относительно новым девайсом.

Также есть швейная машинка для слуги, укомплектованная нитями и миниатюрными ножницами, которые могут резать. Ниши комнаты заполнены миниатюрными растениями и цветами. Отдельно есть маленький садик.

В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)В доме воспроизведены даже драгоценности и книги (фото: Royal Collection Trust)

"Кукольный дом королевы Мэри" является постоянным источником восхищения для посетителей Виндзорского замка, как для взрослых, так и для детей. Мы рады, что можем представить крошечные сокровища кукольного дома более широкой аудитории в этот юбилейный год", - заявила куратор специальной экспозиции Кэтрин Джонс.

Впервые кукольный дом снят с точки зрения жителя, что позволяет зрителям исследовать комнаты, включающие спальню королевы, библиотеку, кухню и детскую в прекрасных деталях.

В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)Крошечные вещи поражают точностью деталей (фото: Royal Collection Trust)

Раньше мы писали о том, что королевская семья объявила о разводе.

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