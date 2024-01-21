У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)

У Віндзорському замку виставили на огляд ляльковий будинок, який створили 100 років тому і подарували королеві Марії Текській - дружині короля Георга V. Мініатюрний будиночок має розкішні зали, кімнати і навіть бібліотеку, яка вражає схожістю зі справжньою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Daily Mail.

Як виглядає ляльковий будинок

Ляльковий будинок королеви Мері створили між 1921 і 1924 роками. Над ним працювали 1500 найкращих художників, майстрів і виробників того часу. Його масштаб 1:12. У ньому укомплектований винний льох, крихітні королівські коштовності зі справжніми діамантами та рубінами, та рояль із функціональними клавішами.

У моделі Едвардіанської резиденції також є електрика, діючі ліфти та проточна вода, а ще - бібліотека, укомплектована мініатюрними книгами, спеціально написаними авторами, зокрема творцем Шерлока Холмса сером Артуром Конан Дойлем.

Ось так виглядає ляльковий будинок (фото: Royal Collection Trust)

Предмети з кухонь крихітного будинку та приміщень для прислуги включають пилосос, який у 1920-х роках був відносно новим девайсом.

Також є швейна машинка для слуги, укомплектована нитками та мініатюрними ножицями, які можуть різати. Ніші кімнати заповнені мініатюрними рослинами та квітами. Окремо є маленький садок.

У будинку відтворені навіть коштовності та книги (фото: Royal Collection Trust)

"Ляльковий дім королеви Мері" є постійним джерелом захоплення для відвідувачів Віндзорського замку, як для дорослих, так і для дітей. Ми раді, що можемо представити крихітні скарби лялькового будинку ширшій аудиторії в цей ювілейний рік", - заявила куратор спеціальної експозиції Кетрін Джонс.

Вперше ляльковий будинок знято з кута зору мешканця, дозволяючи глядачам досліджувати кімнати, які включають спальню королеви, бібліотеку, кухню та дитячу кімнату в чудових деталях.

Крихітні речі вражають точністю деталей (фото: Royal Collection Trust)