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У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)

Велика Британія, Неділя 21 січня 2024 20:41
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У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото) Як виглядає крихітний королівський будиночок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Віндзорському замку виставили на огляд ляльковий будинок, який створили 100 років тому і подарували королеві Марії Текській - дружині короля Георга V. Мініатюрний будиночок має розкішні зали, кімнати і навіть бібліотеку, яка вражає схожістю зі справжньою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Daily Mail.

Як виглядає ляльковий будинок

Ляльковий будинок королеви Мері створили між 1921 і 1924 роками. Над ним працювали 1500 найкращих художників, майстрів і виробників того часу. Його масштаб 1:12. У ньому укомплектований винний льох, крихітні королівські коштовності зі справжніми діамантами та рубінами, та рояль із функціональними клавішами.

У моделі Едвардіанської резиденції також є електрика, діючі ліфти та проточна вода, а ще - бібліотека, укомплектована мініатюрними книгами, спеціально написаними авторами, зокрема творцем Шерлока Холмса сером Артуром Конан Дойлем.

У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)

Ось так виглядає ляльковий будинок (фото: Royal Collection Trust)

Предмети з кухонь крихітного будинку та приміщень для прислуги включають пилосос, який у 1920-х роках був відносно новим девайсом.

Також є швейна машинка для слуги, укомплектована нитками та мініатюрними ножицями, які можуть різати. Ніші кімнати заповнені мініатюрними рослинами та квітами. Окремо є маленький садок.

У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)У будинку відтворені навіть коштовності та книги (фото: Royal Collection Trust)

"Ляльковий дім королеви Мері" є постійним джерелом захоплення для відвідувачів Віндзорського замку, як для дорослих, так і для дітей. Ми раді, що можемо представити крихітні скарби лялькового будинку ширшій аудиторії в цей ювілейний рік", - заявила куратор спеціальної експозиції Кетрін Джонс.

Вперше ляльковий будинок знято з кута зору мешканця, дозволяючи глядачам досліджувати кімнати, які включають спальню королеви, бібліотеку, кухню та дитячу кімнату в чудових деталях.

У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)У Великій Британії показали ляльковий будинок королеви, який створили 100 років тому (фото)Крихітні речі вражають точністю деталей (фото: Royal Collection Trust)

Раніше ми писали про те, що королівська родина оголосила про розлучення.

Читайте також про те, що принцеса Уельська Кейт Міддлтон перенесла операцію.

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