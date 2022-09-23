Пасха 2023: когда будем праздновать по православному и католическому календарю

Пасха 2023 года будет отмечаться в этом году в середине апреля по православному календарю, а по католическому - на неделю раньше. Главному христианскому празднику, как всегда, будет предшествовать суровый пост.
Когда отпразднуем Великое Воскресение, читайте ниже в нашем материале Styler.
Пасха - самый большой православный праздник с подвижной датой. В этом году он будет отмечаться 16 апреля.
Дата Пасхи в католическом календаре тоже меняется. В 2023 году это будет 9 апреля.
Подготовка к Пасхе начинается с Великого поста, который длится 7 недель (49 дней). Это самый длинный и самый важный пост в церковном календаре, призывающий воздержаться от еды животного происхождения, а также очиститься духовно.
У православных христиан Великий пост 2023 года продлится с 27 февраля по 15 апреля.
Для этого пригодится лунный календарь. Если вы знаете дату первого полнолуния после весеннего равноденствия 21 марта, то сможем узнать, когда праздновать великое Воскресение.
В этом году в апреле полнолуние 6-го числа, соответственно Пасха отмечается через неделю в первое воскресенье, то есть 16-го числа.
Если же этот день совпадает с еврейским праздником Песах, Пасху переносят еще на неделю вперед.
Раньше мы писали, когда праздновать Воздвижение 2022 и что нужно успеть сделать к празднику.
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