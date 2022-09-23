Великдень 2023: коли святкуватимемо за православним і католицьким календарем

Дати Великодня 2023

Великдень - найбільше православне свято з рухомою датою. Цього року він відзначатиметься 16 квітня.

Дата Великодня в католицькому календарі також змінюється. У 2023-му році це буде 9 квітня.

Підготовка до Великодня починається з Великого посту, який триває 7 тижнів (49 днів). Це найдовший і найважливіший піст в церковному календарі, який закликає утриматися від їжі тваринного походження, а також очиститися духовно.

У православних християн Великий піст 2023 триватиме з 27 лютого по 15 квітня.

Як вирахувати дату Великодня самостійно

Для цього в нагоді стане місячний календар. Якщо ви знаєте дату першого повного місяця після весняного рівнодення 21 березня, то зможемо взнати, коли святкувати велике Воскресіння.

Цього року у квітні повня 6-го числа, відповідно Великдень відзначається через тиждень в першу неділю, тобто 16-го числа.

Якщо ж цей день збігається з єврейським святом Песах, Великдень переносять ще на тиждень вперед.

Дати православного Великодня наперед відомі: