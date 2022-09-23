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Великдень 2023: коли святкуватимемо за православним і католицьким календарем

Фото: Коли Великдень 2023 (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Великдень 2023 буде відзначатися в цьому році в середині квітня за православним календарем, а за католицьким - на тиждень раніше. Головному християнському святу, як і завжди, передуватиме суворий піст.

Коли відсвяткуємо Велике Воскресіння, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Дати Великодня 2023

Великдень - найбільше православне свято з рухомою датою. Цього року він відзначатиметься 16 квітня.

Дата Великодня в католицькому календарі також змінюється. У 2023-му році це буде 9 квітня.

Підготовка до Великодня починається з Великого посту, який триває 7 тижнів (49 днів). Це найдовший і найважливіший піст в церковному календарі, який закликає утриматися від їжі тваринного походження, а також очиститися духовно.

У православних християн Великий піст 2023 триватиме з 27 лютого по 15 квітня.

Як вирахувати дату Великодня самостійно

Для цього в нагоді стане місячний календар. Якщо ви знаєте дату першого повного місяця після весняного рівнодення 21 березня, то зможемо взнати, коли святкувати велике Воскресіння.

Цього року у квітні повня 6-го числа, відповідно Великдень відзначається через тиждень в першу неділю, тобто 16-го числа.

Якщо ж цей день збігається з єврейським святом Песах, Великдень переносять ще на тиждень вперед.

Дати православного Великодня наперед відомі:

  • Великдень 2024 - 5 травня
  • Великдень 2025 - 20 квітня
  • Великдень 2026 - 12 квітня
  • Великдень 2027 - 2 травня
  • Великдень 2028 - 16 квітня
  • Великдень 2029 - 8 квітня
  • Великдень 2030 - 28 квітня

Раніше ми писали, коли святкувати Воздвиження 2022 і що треба встигнути зробити до свята.

Також читайте, коли День осіннього рівнодення, і що треба зробити обов'язково.

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